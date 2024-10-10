Іноземний бізнес може брати участь в конкурсах АРМА з відбору управителя

Суб'єкти господарювання-нерезиденти мають право приймати участь в закупівлях через систему Прозорро, надаючи документи утворені відповідно до законодавства держави реєстрації.

9 жовтня відбулась робоча нарада Агентство з розшуку та менеджменту активів з Міністерством економіки України щодо питання участі у конкурсі на відбір управителів через систему Прозорро суб’єктів господарської діяльності - нерезидентів. Про це повідомила пресслужба АРМА.

Відповідно до статі 21 спеціального Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство передає в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особами або фізичним особам – підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.

Раніше АРМА звернулося до Державної податкової адміністрації за отриманням розʼяснення чи мають іноземні субʼєкти підприємницької діяльності брати участь в конкурсах на управління арештованими активами на рівні з українськими учасниками.

«Питання врегульовано, спеціальний закон про АРМА не обмежує права іноземних субʼєктів, а відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» суб’єкт господарювання, який переміг в закупівлі повинен надати документи, які підтверджують певну інформацію відповідно до законодавства України», - заявили в АРМА.

Однак, участь суб’єкта господарювання нерезидента унеможливлює виконання цих вимог тому, що цей суб’єкт не є юридичною особою зареєстрованою відповідно до законодавства України.

Отже, в Агентстві виникали питання про отримання додаткового розʼяснення від Мінекономіки щодо можливості надання субʼєктом іноземної держави документів своєї країни аналогічні українським. Така недискримінація та прозорість забезпечать не лише рівність усіх учасників, але і створення привабливого інвестиційного клімату та розширення конкурентоспроможності для відновлення країни.

На спільній робочій нараді Міністерством економіки України розʼяснено, що суб'єкти господарювання-нерезиденти мають право приймати участь в закупівлях через систему Прозорро, надаючи аналогічні документи утворені відповідно до законодавства держави реєстрації.

АРМА підкреслено, що у відповідності до пункту 37 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», - учасник процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (далі - учасник) - фізична особа, фізична особа - підприємець чи юридична особа - резидент або нерезидент, у тому числі об’єднання учасників, яка подала тендерну пропозицію/пропозицію або взяла участь у переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі.

Національне агентство спільно з Мінекономіки вжито системних заходів для залучення представників бізнесу країн-партнерів, з метою можливості забезпечення рівних та конкурентноспроможних і прозорих механізмів іх участі в конкурсах на управління арештованими активами.

«Отож, обовʼязок мати реєстрацію в Україні у субʼєкта підприємницької діяльності- нерезидента таких як офіційне представництво, окремий структурний підрозділ або філію - виникає виключно у разі перемоги в конкурсі щодо відбору управителя для можливості заключення договору управління з АРМА, нарахувань заробітної плати, сплати податків від господарської діяльності та сплати доходів в бюджет України», - додали в АРМА.

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