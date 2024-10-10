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Це відповідь охочим до миру з путіним, — у ЄС прокоментували удари рф по кораблях на Одещині

16:07, 10 жовтня 2024
Речник ЄС Петер Стано: Всі ці дії є кричущим порушенням міжнародного права і мають бути припинені негайно.
Це відповідь охочим до миру з путіним, — у ЄС прокоментували удари рф по кораблях на Одещині
Фото: Мінвідновлення
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Останнім часом рф посилила атаки балістикою по Одещині. Під ударом портова інфраструктура. 9 вересня внаслідок обстрілу постраждало цивільне судно під прапором Панами, 8 людей загинули. У ЄС відреагували на обстріли цивільних кораблів, та закликали зацікавлені країни тиснути на рф з вимогою припинити ці дії.

На щоденному брифінгу в Брюсселі речник ЄС Петер Стано нагадав, що вчора балістичними ракетами були вражені два кораблі, один з Панами, другий – з Палау. Кілька днів тому було атаковане судно з Сент-Кітс і Невіс, минулого місяця росія бомбардувала корабель з зерном для Єгипту, а перед цим – судно з Туреччини.

"Всі ці країни, які путін називає дружніми", – зазначив Стано.

За його словами, всі ці дії відбуваються на додачу до того, що рф продовжує знищувати в Україні зерносховища і портову інфраструктуру під час щоденних атак і продовжує викрадати українське зерно.

"Всі ці дії є кричущим порушенням міжнародного права і мають бути припинені негайно. Це доводить, що рф налаштована і далі робити продовольство свою зброєю, наражаючи на ризик мільйони людей не в Україні чи Європі – а вразливих людей в Азії та Африці. І це путінська відповідь тим, хто каже, що мир з путіним можливий", – наголосив речник ЄС.

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ЄС

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