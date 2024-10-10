Высший совет правосудия изменил подсудность дел Константиновского горрайонного суда, но без дискуссий не обошлось

Собрание судей выступило против изменения территориальной подсудности дел суда и не согласилось с председателем Верховного Суда.

Источник фото - Константиновская городская военная администрация

Высший совет правосудия 10 октября 2024 года изменил территориальную подсудность дел Константиновского горрайонного суда.

С 21 октября дела Константиновского горрайонного суда будет рассматривать Бабушкинский райсуд Днепропетровска.

«Судебно-юридическая газета» уже подробно рассказывала о сложной ситуации, которая сложилась в коллективе Константиновского горрайонного суда.

Напомним, что 1 октября с представлением об изменении территориальной подсудности дел суда в Высший совет правосудия обратился председатель Верховного Суда Станислав Кравченко. Ранее к главе ВС по собственной инициативе обратился председатель Константиновского горрайонного суда Андрей Мироседи.

Однако проблемы возникли в связи с тем, что абсолютное большинство судей Константиновского горрайонного суда выступили против изменения территориальной подсудности дел суда. Всего в суде сейчас 10 судей, но одна из судей уже временно откомандирована в другой суд.

Хотя постоянно в суде осуществляет правосудие только одна судья – Ольга Лемищенко, судьи суда отметили, что изменение подсудности приведет к увольнению десятков работников аппарата суда и усложнит работу органов досудебного расследования и правопорядка, действующих на прифронтовой территории.

Из-за указанной позиции коллектива суда 3 октября Высший совет правосудия решил отложить рассмотрение вопроса об изменении подсудности и попросил провести собрание судей по этому поводу, чтобы окончательно была понятна позиция коллектива.

Как сообщил 10 октября заместитель председателя ВСП Дмитрий Лукьянов, собрание судей Константиновского горрайонного суда действительно состоялось, но абсолютное большинство судей выступило против изменения территориальной подсудности дел суда. Также в ВСП поступило аналогичное по содержанию письмо от работников аппарата суда.

Такая позиция коллектива суда вызвала недовольство главы ВС Станислава Кравченко.

«Моя позиция – нужно изменить подсудность дел суда. Это время уже пришло. За последние дни в городе Константиновка зафиксированы попадания авиабомб в административные здания. Прекращена или ограничена работа ряда государственных и коммунальных учреждений, даже полиции. Есть проблемы с водоснабжением. В городе действует комендантский час с 15:00 до 11:00», – рассказал Станислав Кравченко.

Глава суда Андрей Мироседи также рассказал об ухудшении ситуации с безопасностью в Константиновке.

«В городе разрушено здание горсовета, почта. Работа большинства судей в дистанционном режиме – это фриланс, а не осуществление правосудия. Мне местная военно-гражданская администрация также сообщила, что пора закрывать суд, потому что может прилететь в любой момент», - отметил председатель суда.

Впрочем, член ВСП Татьяна Бондаренко отметила, что решение собрания судей суда по поводу нецелесообразности изменения территориальной подсудности дел все же есть и с этим что-то нужно делать.

«Но есть и мое представление! Мне что, дебаты с коллективом суда проводить?!», - отреагировал Станислав Кравченко.

В итоге все 14 присутствующих членов Совета правосудия проголосовали за изменение подсудности дел Константиновского горрайонного суда с 21 октября 2024 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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