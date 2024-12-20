Подсудность дел Дружковского городского суда изменена, но судьи окончательно поссорились

Коллектив суда, состоявший как из «коренных» судей, так и из командированных, не смог найти общий язык в вопросе изменения территориальной подсудности.

Здание Дружковского городского суда Донецкой области, источник фото: Судебная власть

Высший совет правосудия 19 декабря 2024 года изменил территориальную подсудность дел Дружковского городского суда Донецкой области и Артемовского горрайонного суда (город Бахмут).

Согласно решению Совета правосудия, территориальная подсудность дел обоих судов будет изменена с 6 января 2025 года.

Впрочем, рассмотрение вопроса об изменении подсудности запомнится не столько самим решением ВСП, сколько эмоциями, которые бушевали во время заседания Совета.

Представление председателя Верховного Суда об изменении территориальной подсудности дел обоих судов поступило в ВСП еще 25 ноября.

Основанием для представления главы ВС стало решение собрания судей Дружковского городского суда от 8 октября, на котором было принято решение обратиться в ВС, ВСП и ГСА с просьбой об изменении территориальной подсудности дел суда.

Решение собрания судей было обусловлено ухудшением ситуации с безопасностью в регионе – линия фронта находится в 18 км от города Дружковка, а в сам город время от времени прилетают вражеские ракеты и авиационные бомбы.

Следует отметить, что в штате Дружковского городского суда по состоянию на декабрь находилось 19 судей.

Однако только 5 из них являются судьями Дружковского городского суда, тогда как абсолютное большинство его судей – 14, являются судьями Артемовского горрайонного суда, которые были отправлены в Дружковку после того как 21 октября 2022 года была изменена подсудность дел Артемовского горрайонного суда.

Из-за такой диспропорции, как отметил уже во время заседания ВСП председатель Совета правосудия Григорий Усик, еще в 2023 году было заметно, что в коллективе суда сложились напряженные отношения.

Как сообщил 19 декабря председатель Дружковского городского суда Владимир Лебеженко, для изменения подсудности дел суда нет оснований. Он отметил, что информация, изложенная в представлении главы ВС, «отчасти не соответствует действительности».

Владимир Лебеженко рассказал, что на самом деле обстрелы города Дружковка происходят крайне редко – 1-2 раза в месяц.

«В городе работают органы государственной и местной власти, городская военная администрация, правоохранительные органы, предприятия, учреждения охраны, есть транспортное сообщение с другими регионами, работают магазины, банки и т. д. В городе есть много гражданских, принудительной эвакуации населения нет. Дружковка не относится к территории, где ведутся активные боевые действия, она относится только к территории возможных боевых действий», - сообщил Владимир Лебеженко.

Глава суда добавил, что в суде есть свет, Интернет, возможность проведения видео конференций, есть генератор, новая оргтехника, мобильное укрытие возле суда, а также круглосуточная охрана здания суда.

Также Владимир Лебеженко сообщил, что Дружковский суд является крупнейшим местным общим судом Донецкой области, в котором работают 19 судей и 73 работника аппарата суда.

При этом Дружковскому суду подсудны дела еще четырех судов, которые прекратили осуществление правосудия в прошлые годы.

"Проблем от изменения территориальной подсудности дел будет больше, чем пользы. Возникнут вопросы по срокам рассмотрения дел", - рассказал Владимир Лебеженко.

К тому же, по словам председателя суда, ситуация с безопасностью в городе Кривой Рог, на один из судов которого собственно и предлагалось изменить подсудность дел Дружковского суда, даже хуже, чем в Дружковке.

«А чем ситуация в Кривом Роге лучше? Там тоже регулярно бывают ракетные прилеты. 6 декабря было попадание в здание Днепровского апелляционного суда», – добавил Владимир Лебеженко.

Главу суда поддержали также ТУ ГСА в Донецкой области и Донецкая областная прокуратура. Заместитель областной прокуроры сообщил, что изменение подсудности дел Дружковского суда может повлиять на разумные сроки рассмотрения дел и осложнит поддержку публичного обвинения в уголовных производствах.

Также Владимир Лебеженко сообщил, что судьи Дружковского городского суда в действительности не обращались к председателю ВС с просьбой изменить территориальную подсудность дел суда – это сделали исключительно судьи Артемовского горрайонного суда, имеющие большинство в суде.

«Отмечу, что судьи Дружковского суда не обращались к главе ВС с такой просьбой, а обратились судьи именно Артемовского суда. Позиция судей Артемовского горрайонного суда является откровенно манипулятивной, поскольку они преследуют собственные интересы, а именно хотят покинуть Донецкую область и переехать поближе к местам, где проживают их близкие», - рассказал Владимир Лебеженко.

При этом глава суда не возразил против смены подсудности и командирования судей именно Артемовского горрайонного суда.

«Но почти 2 300 дел, подсудных Артемовскому суду, должны «следовать за судьями», то есть передаваться в тот суд, на который будет изменена подсудность дел их суда», - добавил Владимир Лебеженко.

Позицию судей Артемовского горрайонного суда представляла на заседании ВСП судья Лилия Хомченко.

«Мы считаем, что пора изменить подсудность дел суда. Происходят обстрелы города, есть прилеты авиабомб, ракет. В любой момент могут возникнуть проблемы с выездом из Дружковки, ведь трассы вокруг города постепенно перекрываются. Больше недели в городе отсутствует водоснабжение. Наши близкие люди действительно проживают в Днепре. Считаем, что целесообразно было бы изменить территориальную подсудность дел Дружковского суда, а потом отправить нас в ближайшие к городу Днепр суды, например, в город Каменское (Днепродзержинск) Днепропетровской области», - рассказала Лилия Хомченко.

«Судьи Артемовского суда стремятся по любым основаниям и любой ценой перевестись поближе к своим семьям», - отреагировал на это Владимир Лебеженко.

В свою очередь, председатель Верховного Суда Станислав Кравченко сообщил, что в стране идет война и сейчас «всем тяжело».

«Очень досадно, что судьи, которые в таких сложных условиях, казалось бы, раньше смогли объединиться, теперь не могут найти общий язык. Как я вижу, единства сейчас нет. Работая в одном суде, судьи делят себя на одних и других, одни – «за», другие «против». А ведь решение собрания судей суда было. Мною решение тоже принято. Теперь нужно определиться Совету правосудия», - отметил Станислав Кравченко.

Между делом выяснилось, что перевести судей из Дружковского суда непосредственно в город Днепр или в ближайшие суды, физической возможности уже нет, поскольку в эти суды ранее были командированы судьи других судов Донецкой области.

В итоге Высший совет правосудия решил изменить территориальную подсудность дел Дружковского городского суда на Долгинцевский райсуд города Кривого Рога, а подсудность дел Артемовского горрайонного суда на Жовтневый районный суд города Кривого Рога.

Теперь будет решаться вопрос с командированием судей указанных судов в Кривой Рог.

Напомним, что как сообщала ранее «Судебно-юридическая газета», осенью похожая ситуация возникла в коллективе суда Константиновского горрайонного суда Донецкой области. Хотя собрание судей указанного суда высказалось против изменения территориальной подсудности дел суда, Высший совет правосудия все же поддержал председателя суда, который настаивал на изменении подсудности дел суда из-за сложной ситуации с безопасностью в городе.

Автор: Вячеслав Хрипун

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