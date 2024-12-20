Практика судов
  1. В Украине

СБУ заочно объявила подозрение генералу РФ, приказавшему ударить «Искандером» по команде Reuters

20:23, 20 декабря 2024
В результате попадания ракеты по гостинице «Сапфир» в Краматорске погиб сотрудник Reuters, а еще 5 его коллег получили ранения.
СБУ заочно объявила подозрение генералу РФ, приказавшему ударить «Искандером» по команде Reuters
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на российского генерала, причастного к ракетному удару по съемочной группе международного агентства Reuters 24 августа 2024 года.

В СБУ напомнили, что в результате атаки баллистической ракетой по гостинице «Сапфир» в Краматорске погиб сотрудник Reuters, а пятеро его коллег получили ранения.

Следователи установили, что ответственным за эту воздушную атаку является российский генерал-полковник Алексей Ким. Он занимает должность заместителя начальника генерального штаба ВС РФ.

Именно Ким подписал директиву и отдал боевой приказ на огневое поражение гостиницы, где находились только гражданские.

Отмечается, что для совершения атаки он привлек одно из подчиненных ему подразделений ракетных войск.

Согласно боевому приказу Кима его подчиненные ударили по гостинице баллистической ракетой «Искандер-М».

Огневым поражением было полностью разрушено здание гражданского объекта, а кроме журналистов Reuters, повреждения разной степени тяжести получили еще 5 других гражданских лиц.

СБУ заочно сообщила о подозрении Киму по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны);

▪ ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности.

Напомним, что в Москве в результате взрыва погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

16 декабря СБУ заочно сообщила о подозрении этому российскому генералу. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СБУ россия Краматорск подозреваемый ракетный удар

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государственная исполнительная служба продолжает мероприятия по открытию производств, подлежащих немедленному исполнению – Андрей Гайченко

Кроме того, до возобновления работы реестров Министерства юстиции в штатном режиме, ГИС будет совершать исполнительные действия по уже находящимся на исполнении исполнительным производствам.

IQ-тест в апелляционные суды – кандидатам необходимо набрать минимум 100 баллов из 145

Тестирование на когнитивные способности для кандидатов в апелляционные суды состоится с 8 по 17 января 2025 года.

Закон об отмене повышения налогов «задним числом» не подписан, так что действующим остается закон о повышении с 1 октября

Верховная Рада приняла закон, отменявший повышение налогов «задним числом» 4 декабря, но по состоянию на 20 декабря он не подписан, что может привести к путанице.

Работа автоматизированной системы исполнительного производства временно приостановлена, но не работа исполнителей – Минюст

В связи с кибератакой работа АСИП приостановлена, и исполнителями применяются альтернативные пути вынесения процессуальных документов в исполнительном производстве.

Подсудность дел Дружковского городского суда изменена, но судьи окончательно поссорились

Коллектив суда, состоявший как из «коренных» судей, так и из командированных, не смог найти общий язык в вопросе изменения территориальной подсудности.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Бездрабко
    Олег Бездрабко
    голова Херсонського окружного адміністративного суду
  • Наталія Бужак
    Наталія Бужак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду