СБУ заочно объявила подозрение генералу РФ, приказавшему ударить «Искандером» по команде Reuters

В результате попадания ракеты по гостинице «Сапфир» в Краматорске погиб сотрудник Reuters, а еще 5 его коллег получили ранения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на российского генерала, причастного к ракетному удару по съемочной группе международного агентства Reuters 24 августа 2024 года.

В СБУ напомнили, что в результате атаки баллистической ракетой по гостинице «Сапфир» в Краматорске погиб сотрудник Reuters, а пятеро его коллег получили ранения.

Следователи установили, что ответственным за эту воздушную атаку является российский генерал-полковник Алексей Ким. Он занимает должность заместителя начальника генерального штаба ВС РФ.

Именно Ким подписал директиву и отдал боевой приказ на огневое поражение гостиницы, где находились только гражданские.

Отмечается, что для совершения атаки он привлек одно из подчиненных ему подразделений ракетных войск.

Согласно боевому приказу Кима его подчиненные ударили по гостинице баллистической ракетой «Искандер-М».

Огневым поражением было полностью разрушено здание гражданского объекта, а кроме журналистов Reuters, повреждения разной степени тяжести получили еще 5 других гражданских лиц.

СБУ заочно сообщила о подозрении Киму по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны);

▪ ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности.

Напомним, что в Москве в результате взрыва погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

16 декабря СБУ заочно сообщила о подозрении этому российскому генералу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.