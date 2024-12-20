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СБУ заочно оголосила підозру генералу РФ, який наказав ударити «Іскандером» по команді Reuters

20:23, 20 грудня 2024
Внаслідок влучання ракети по готелю «Сапфір» у Краматорську загинув співробітник Reuters, а ще 5 його колег отримали поранення.
СБУ заочно оголосила підозру генералу РФ, який наказав ударити «Іскандером» по команді Reuters
Фото: СБУ
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Служба безпеки України зібрала доказову базу на російського генерала, причетного до ракетного удару по знімальній групі міжнародного агентства Reuters 24 серпня 2024 року.

В СБУ нагадали, що в результаті атаки балістичною ракетою по готелю «Сапфір» у Краматорську загинув співробітник Reuters, а п’ятеро його колег зазнали поранень.

Слідчи встановили, що відповідальним за цю повітряну атаку є російський генерал-полковник Олексій Кім. Він обіймає посаду заступника начальника генерального штабу ЗС РФ. 

Саме Кім підписав директиву та віддав бойовий наказ на вогневе ураження готелю, де перебували лише цивільні.

Зазначається, що для здійснення атаки він залучив один із підпорядкованих йому підрозділів ракетних військ.

Згідно із бойовим наказом Кіма його підлеглі вдарили по готелю балістичною ракетою «Іскандер-М».

Вогневим ураженням було повністю зруйновано будівлю цивільного об’єкта, а крім журналістів Reuters, ушкодження різного ступеня тяжкості отримали ще 5 інших цивільних осіб.

СБУ заочно повідомила про підозру Кіму за декількома статтями Кримінального кодексу України:

 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни);

 ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності. 

Нагадаємо, що у Москві внаслідок вибуху загинули генерал-лейтенант Ігор Кіріллов та його помічник.

16 грудня СБУ заочно повідомила про підозру цьому російському генералу. 

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СБУ росія Краматорськ підозрюваний ракетний удар

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