СБУ заочно оголосила підозру російському генералу, який наказав застосовувати хімічну зброю проти ЗСУ

Зазначається, що генерал-лейтенант Ігор Кіріллов відповідальний за масове застосування окупантами забороненої хімічної зброї проти Сил оборони на східному та південному фронтах України.

Фото: СБУ

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Служба безпеки України задокументувала воєнні злочини російського генерал-лейтенанта Ігоря Кіріллова, який очолює війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ. Він несе відповідальність за використання забороненої хімічної зброї окупантами проти Сил оборони України на східному та південному напрямках.

Як повідомляє СБУ, за наказом Кіріллова з початку війни зафіксовано понад 4,8 тисячі випадків застосування хімічних боєприпасів російськими військами.

Йдеться про бойові гранати «К-1», споряджені токсичними речовинами подразнювальної дії CS та CN. Їх застосування заборонене Конвенцією від 13 січня 1993 року про заборону створення, виробництва, використання та знищення хімічної зброї.

Під час повномасштабної агресії Росії в медичні заклади України, включаючи військові шпиталі, було направлено більше 2 тисяч військовослужбовців Сил оборони, які постраждали від різних форм хімічного отруєння.

Здебільшого ворог застосовує боєприпаси з отруйними речовинами, скидаючи їх за допомогою FPV-дронів на позиції українських захисників.

Активація гранат з хімічним зарядом призводить до ураження слизових оболонок людини, особливо очей і дихальних шляхів, отруйними речовинами.

Таким чином, агресори намагаються примусити українських солдатів залишати свої укриття під вогнем ворога.

За даними слідства, окупанти застосовують небезпечні хімічні речовини переважно на найгарячіших напрямках бойових дій, де намагаються приховати застосування хімзасобів під щільним артвогнем.

Кіріллову заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнний злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

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