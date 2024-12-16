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Денис Шмигаль заявив про прогрес України у зміцненні публічної доброчесності, який відзначила ОЕСР

14:48, 16 грудня 2024
Організація економічного співробітництва та розвитку опублікувала оцінку для України за 2023-2024 роки.
Денис Шмигаль заявив про прогрес України у зміцненні публічної доброчесності, який відзначила ОЕСР
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Організація економічного співробітництва та розвитку відзначила прогрес України у зміцненні публічної доброчесності, що охоплює 2023-2024 роки. Про це повідомив Премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, оцінки відображають значний прогрес у розбудові регуляторної основи та реалізації реформ, попри повномасштабну війну.

Зокрема, Україна досягла значного прогресу в таких сферах:

  • Якість стратегічної основи: Україна відповідає міжнародним стандартам щодо антикорупційних стратегій із міцною нормативною базою та чіткими цілями.
  • Прозорість політичного фінансування: Було досягнуто значних успіхів у регулюванні та нагляді за політичним фінансуванням.
  • Внутрішній контроль і охоплення аудитом: комплексні внутрішні аудити та високий рівень впровадження рекомендацій відображають розвиток системи.

«Маємо високі показники в прозорості політичного фінансування, а також в охопленні центральних функцій внутрішнього контролю та аудиту. Також ОЕСР відзначила високий рівень прийняття рекомендацій аудиту та повне охоплення внутрішнім аудитом державних бюджетних організацій», - відмітив Прем'єр-міністр.

Денис Шмигаль зазначив, що Україна — одна з перших країн, що не є членом ОЕСР, яка долучилась до ініціативи «Індикатори публічної доброчесності».

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корупція реформа Денис Шмигаль

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