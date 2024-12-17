Які документи необхідні для оформлення пенсії учаснику бойових дій — відповідь ПФ

Щоб оформити пенсію учаснику бойових дій треба підготувати низку документів.

Фото: social.com.ua

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадало, які документи необхідні для оформлення пенсійної виплати учаснику бойових дій.

Серед них:

- паспорт громадянина України;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- військовий квиток;

- трудова книжка або інші документи, що підтверджують страховий стаж;

- довідка про нараховані суми грошового забезпечення та про сплачені страхові внески (з липня 2000-го по грудень 2016 року включно), якщо ці дані про період служби відсутні в Реєстрі застрахованих осіб;

- посвідчення учасника бойових дій;

-довідки про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України;

- фотографія для виготовлення пенсійного посвідчення.

Подати заяву та зазначені документи можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або особисто до будь-якого сервісного центру.

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