Какие документы необходимы для оформления пенсии участнику боевых действий — ответ ПФ

Чтобы оформить пенсию участнику боевых действий нужно подготовить ряд документов.

Фото: social.com.ua

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, какие документы необходимы для оформления пенсионной выплаты участнику боевых действий.

Среди них:

- паспорт гражданина Украины;

- регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;

- военный билет;

- трудовая книжка или другие документы, подтверждающие страховой стаж;

- справка о начисленных суммах денежного довольствия и об уплаченных страховых взносах (с июля 2000 по декабрь 2016 года включительно), если эти данные о периоде службы отсутствуют в Реестре застрахованных лиц;

- удостоверение участника боевых действий;

- справки о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины;

- Фотография для изготовления пенсионного удостоверения.

Подать заявление и указанные документы можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или лично в любой сервисный центр.

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