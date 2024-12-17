Какие документы необходимы для оформления пенсии участнику боевых действий — ответ ПФ

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, какие документы необходимы для оформления пенсионной выплаты участнику боевых действий.
Среди них:
- паспорт гражданина Украины;
- регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;
- военный билет;
- трудовая книжка или другие документы, подтверждающие страховой стаж;
- справка о начисленных суммах денежного довольствия и об уплаченных страховых взносах (с июля 2000 по декабрь 2016 года включительно), если эти данные о периоде службы отсутствуют в Реестре застрахованных лиц;
- удостоверение участника боевых действий;
- справки о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины;
- Фотография для изготовления пенсионного удостоверения.
Подать заявление и указанные документы можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или лично в любой сервисный центр.
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