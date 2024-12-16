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Статус участника боевых действий имеют около миллиона украинцев, — Минветеранов

18:05, 16 декабря 2024
Еще более 100 тысяч граждан имеют статус личности с инвалидностью.
Статус участника боевых действий имеют около миллиона украинцев, — Минветеранов
Фото: censor.net
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Около миллиона украинцев имеют статус участника боевых действий. Об этом заявила министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова.

По ее словам, еще более 100 тысяч граждан имеют статус личности с инвалидностью.

«Количество известно: это около миллиона человек, имеющих статус участника боевых действий, и более 100 тыс. человек. – лица, имеющие статус лица с инвалидностью», – отметила Калмыкова, передает Эспрессо.

Глава Минветеранов добавила, что в Стратегии ветеранской политики на период до 2030 года определены три приоритета: восстановление человеческого капитала и социальное благосостояние ветерана, уважение и чествование, а также обороноспособность.

«И сейчас, кроме этого, областные военные администрации разрабатывают региональные планы», - указала Наталья Калмыкова.

Отметим, что в Украине внедряется автоматическое предоставление статуса участника боевых действий. После предоставления статуса УБД, Защитник/Защитница будет иметь возможность сгенерировать е-удостоверение в приложении Дія.

Добавим, как получить статус участника боевых действий.

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