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Евросоюз готовится пройти зиму без транзита газа из РФ через Украину — Bloomberg

13:48, 16 декабря 2024
ЕС подготовит дорожную карту по поводу окончательного отказа от российских энергоносителей.
Евросоюз готовится пройти зиму без транзита газа из РФ через Украину — Bloomberg
Фото: Укртрансгаз
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В понедельник, 16 декабря, министры энергетики ЕС проведут встречу, на которой обсудят будущее энергетического сектора на фоне обеспокоенности цен на энергию и завершения соглашения между Украиной и РФ по транзиту российского газа в Европу, пишет Bloomberg.

На первой встрече с новым комиссаром блока по энергетике Даном Йоргенсеном министры намерены рассмотреть варианты снижения цен и повышения конкурентоспособности промышленности ЕС в период перехода к зеленой энергетике.

«Доступность энергии остается актуальной проблемой, поскольку нестабильные цены обусловлены геополитической напряженностью, сбоями в цепочке поставок и зависимостью от импорта ископаемого топлива», - сказано в документе, распространенном среди министров энергетики, от Венгрии, которая будет председательствовать на встрече в Брюсселе как председательствующая в ЕС страна.

Укрепление отраслей промышленности ЕС в период чистого перехода стало одним из главных вопросов европейской политической повестки дня после негативной реакции, вызванной отчасти беспрецедентным энергетическим кризисом, который два года назад после вторжения России в Украину привел к рекордному росту цен на электроэнергию и газ, отмечает издание.

На министерском заседании Еврокомиссия проинформирует государства-члены о подготовке к этой зиме, поскольку межправительственное транзитное соглашение между Киевом и Москвой, служившее основой для поставок российского трубопроводного газа в Европу, истекает 31 декабря.

ЕС также подготовит дорожную карту по поводу окончательного отказа от российских энергоносителей, которые до сих пор составляют около 15% импорта блока.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко во время Немецко-украинского бизнес-форума в Берлине 11 декабря заявил, что Украина долгое время тщательно готовилась к прекращению транзита российского газа, в том числе испытывая резистентность ГТС.

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