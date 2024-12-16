Євросоюз готується пройти зиму без транзиту газу з РФ через Україну — Bloomberg

ЄС підготує дорожню карту щодо остаточного відмовлення від російських енергоносіїв.

Фото: Укртрансгаз

У понеділок, 16 грудня, міністри енергетики ЄС проведуть зустріч, на якій обговорять майбутнє енергетичного сектору на тлі занепокоєнь щодо цін на енергію та завершення угоди між Україною та РФ щодо транзиту російського газу до Європи, пише Bloomberg.

На першій зустрічі з новим комісаром блоку з енергетики Даном Йоргенсеном, міністри мають намір розглянути варіанти зниження цін і підвищення конкурентоспроможності промисловості ЄС у період переходу до зеленої енергетики.

«Доступність енергії залишається актуальною проблемою, оскільки нестабільні ціни зумовлені геополітичною напруженістю, збоями в ланцюжку постачань і залежністю від імпорту викопного палива», - сказано в документі, поширеному серед міністрів енергетики, від Угорщини, яка головуватиме на зустрічі в Брюсселі як країна, що головує в ЄС.

Зміцнення галузей промисловості ЄС у період чистого переходу стало одним із головних питань європейського політичного порядку денного після негативної реакції, спричиненої почасти безпрецедентною енергетичною кризою, яка два роки тому після вторгнення Росії до України призвела до рекордного зростання цін на електроенергію та газ, зазначає видання.

На міністерському засіданні Єврокомісія проінформує держави-члени про підготовку до цієї зими, оскільки міжурядова транзитна угода між Києвом і Москвою, що була основою для поставок російського трубопровідного газу до Європи, спливає 31 грудня.

ЄС також підготує дорожню карту щодо остаточного відмовлення від російських енергоносіїв, які досі становлять близько 15% імпорту блоку.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко під час Німецько-українського бізнес-форуму в Берліні 11 грудня заявив, що Україна тривалий час ретельно готувалась до припинення транзиту російського газу, в тому числі випробуючи резистентність ГТС.

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