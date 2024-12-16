Стягнення витрат потерпілого з особи, яка звільняється від кримінальної відповідальності - позиція Верховного Суду

Процесуальні витрати відшкодовуються, у тому числі, у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності — Об’єднана палата ККС ВС.

Об’єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду зробила висновок про можливість стягнення процесуальних витрат потерпілого з особи, яка звільняється від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

Якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, процесуальні витрати потерпілого можуть бути стягнені з такої особи в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 124 КПК України.

Таких висновків дійшла Об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за результатами розгляду справи № 686/1699/20.

Залишаючи без зміни ухвалу апеляційного суду, об’єднана палата ККС ВС вказала, що процесуальні витрати відшкодовуються, у тому числі, у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності. Рішення про стягнення витрат приймається одночасно з рішенням про звільнення її від кримінальної відповідальності.

Об’єднана палата ККС ВС вважає, що, крім витрат на залучення експерта стороною захисту, з особи, звільненої від кримінальної відповідальності, можуть бути стягнуті також і витрати, понесені потерпілим у зв’язку з кримінальним провадженням, яке закінчилося звільненням від відповідальності.

Оскільки обвинувачена особа, у якої є можливість звільнення від кримінальної відповідальності, має прийняти усвідомлене рішення, чи скористатися таким правом, їй в порядку частин 2 та 3 ст. 285 КПК України має бути роз’яснена, крім іншого, можливість стягнення з неї процесуальних витрат.

З повним текстом постанови ОП ККС ВС від 2 грудня 2024 року у справі № 686/1699/20 (провадження № 51-2680кмо21) можна буде ознайомитися в ЄДРСР.

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