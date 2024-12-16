Взыскание расходов потерпевшего с лица, освобождаемого от уголовной ответственности - позиция Верховного Суда

Процессуальные расходы возмещаются, в том числе, в случае освобождения лица от уголовной ответственности – Объединенная палата КУС ВС.

Объединенная палата Кассационного уголовного суда Верховного Суда сделала вывод о возможности взыскания процессуальных расходов потерпевшего с лица, освобождаемого от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Если лицо освобождается от уголовной ответственности на основании с. 49 УК Украины, процессуальные расходы потерпевшего могут быть взысканы с такого лица в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 124 УПК Украины.

К таким выводам пришла Объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела № 686/1699/20.

Оставляя без изменения определение апелляционного суда, объединенная палата КУС ВС указала, что процессуальные расходы возмещаются, в том числе, в случае освобождения лица от уголовной ответственности. Решение о взыскании расходов принимается одновременно с решением об освобождении от уголовной ответственности.

Объединенная палата КУС ВС считает, что кроме расходов на привлечение эксперта стороной защиты с лица, освобожденного от уголовной ответственности, могут быть взысканы также и расходы, понесенные потерпевшим в связи с уголовным производством, которое закончилось освобождением от ответственности.

Поскольку обвиняемое лицо, у которого есть возможность освобождения от уголовной ответственности, должно принять осознанное решение, или воспользоваться таким правом, ему в порядке частей 2 и 3 ст. 285 УПК Украины должна быть разъяснена, помимо прочего, возможность взыскания с нее процессуальных расходов.

С полным текстом постановления ОП КУС ВС от 2 декабря 2024 г. по делу № 686/1699/20 (производство № 51-2680кмо21) можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

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