В Киеве суд наказал мужчину, который куском разбитого стекла едва не зарезал коллегу

Между двумя работниками строительной компании произошел словесный конфликт, в результате которого один из них нанес удар в шею куском разбитого стекла потерпевшему.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве перед судом предстал житель города за нанесение тяжких телесных повреждений коллеге.

Как сообщила столичная полиция, инцидент произошел в сентябре прошлого года. На улице Антоновича был ранен мужчина. Пострадавшего с колото-резаной раной шеи медики безотлагательно госпитализировали в больницу.

Правоохранители установили, что 48-летний потерпевший работал строителем в частной компании. В преддверии происшествия он вместе с коллегой находился в помещении, где во время беседы между ними возникла ссора.

«Во избежание конфликта мужчина вышел на улицу, впрочем его догнал коллега и куском разбитого стекла, который нашел на земле, нанес удар в область шеи после чего скрылся», - заявили в полиции.

Позже правоохранители задержали 39-летнего нападающего и сообщили ему о подозрении.

Собрав необходимую доказательную базу, правоохранители направили обвинительный акт в суд.

Голосеевский районный суд столицы вынес мужчине приговор – лишение свободы сроком пять лет.

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