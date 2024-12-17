У Києві суд покарав чоловіка, який шматком розбитого скла на ледь не зарізав колегу

Між двома працівниками будівельної компанії стався словесний конфлікт, в результаті якого один з них наніс удар в шию шматком розбитого скла потерпілому.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

У Києві перед судом постав житель міста за нанесення тяжких тілесних ушкоджень колезі.

Як повідомила столична поліція, інцидент стався у вересні минулого року. На вулиці Антоновича поранено чоловіка. Потерпілого з колото-різаною раною шиї медики невідкладно госпіталізували у лікарню.

Правоохоронці встановили, що 48-річний потерпілий працював будівельником у приватній компанії. Напередодні події він разом з колегою знаходився у приміщенні, де під час бесіди між ними виникла сварка.

«Щоб уникнути конфлікту, чоловік вийшов на вулицю, втім його наздогнав колега та шматком розбитого скла, який знайшов на землі, наніс удар в область шиї після чого втік», - заявили у поліції.

Згодом правоохоронці затримали 39-річного нападника та повідомили йому про підозру.

Зібравши необхідну доказову базу правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду.

Голосіївський районний суд столиці виніс чоловіку вирок – позбавлення волі строком на п’ять років.

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