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Гендиректор OpenAI Сем Альтман пожертвує $1 млн до інавгураційного фонду Дональда Трампа

13:36, 16 грудня 2024
Генеральний директор OpenAI планує зробити особисту пожертву в інавгураційний фонд новообраного президента Дональда Трампа.
Гендиректор OpenAI Сем Альтман пожертвує $1 млн до інавгураційного фонду Дональда Трампа
Джерело фото: Mike Coppola/Getty Images
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Генеральний директор OpenAI Сем Альтман пожертвує $1 млн з особистих коштів до інавгураційного фонду Дональда Трампа. Про це повідомляє The Associated Press.

Як зазначається, оголошення було зроблено через день після того, як Meta, материнська компанія Facebook та Instagram, заявила, що пожертвувала 1 мільйон доларів до цього ж фонду. Amazon також заявила, що планує пожертвувати 1 мільйон доларів.

«Президент Трамп приведе нашу країну в епоху штучного інтелекту, і я прагну підтримати його зусилля, спрямовані на те, щоб Америка залишалася попереду», - йдеться в заяві Альтмана.

Він також зазначив, що його «не дуже турбує» вплив генерального директора Tesla Ілона Маска в новій адміністрації, з яким Альтман перебуває у судовій суперечці.

27 листопада засновник Facebook Марк Цукерберг здійснив поїздку до Мар-а-Лаго, де зустрівся з новообраним президентом Дональдом Трампом і членами його майбутньої другої адміністрації.

CNN зазначає, що Цукерберг прагне взяти більш активну роль у формуванні технічної політики майбутньої адміністрації, як і деякі інші керівники технологічних гігантів. Це значний поворот у порівнянні з тим, коли Meta заборонила Трампу доступ до своїх платформ у 2021 році.

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США Дональд Трамп OpenAI

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