Марк Цукерберг пожертвував 1 мільйон доларів інавгураційному фонду Трампа – CNN

Генеральний директор Марк Цукерберг відчайдушно намагається налагодити стосунки з Дональдом Трампом, який раніше звинуватив Meta у цензурі.

Фото: wikimedia.org

Компанія Meta Марка Цукерберга пожертвувала 1 мільйон доларів інавгураційному фонду новообраного президента США Дональда Трампа, повідомляє CNN.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета» влітку у своїй соцмережі Truth Social Дональд Трамп заявив, що «фальсифікатори виборів» потраплять до в'язниці, якщо його оберуть у листопаді 2024 року. У повідомленні було вказано ім'я генерального директора компанії Meta Марка Цукерберга. «Ми вже знаємо, хто ви. НЕ РОБІТЬ ЦЬОГО! Будьте обережні, ЦУКЕРБАКСИ!», - зазначив тоді Трамп.

Після цього, 12 липня, стало відомо, що Meta оголосила про скасування всіх запроваджених раніше обмежень щодо облікових записів Дональда Трампа у Facebook та Instagram.

У серпні 2024 року Марк Цукерберг заявив, що адміністрація Джо Байдена чинила тиск на Meta, вимагаючи цензури контенту.

Цукерберг також висловив жаль з приводу того, що по суті приховав контент, пов'язаний із висвітленням New York Post інформації про сина президента Хантера Байдена напередодні виборів 2020 року. «З того часу стало ясно, що репортаж не є російською дезінформацією, і, оглядаючись назад, нам не слід знижувати рейтинг цієї історії», - написав він у листі до Судового комітету Палати представників.

27 листопада засновник Facebook Марк Цукерберг здійснив поїздку до Мар-а-Лаго, де зустрівся з новообраним президентом Дональдом Трампом і членами його майбутньої другої адміністрації.

CNN зазначає, що Цукерберг прагне взяти більш активну роль у формуванні технічної політики майбутньої адміністрації, як і деякі інші керівники технологічних гігантів. Це значний розворот у порівнянні з тим, коли Meta заборонила Трампу доступ до своїх платформ у 2021 році.

Автор: Наталя Мамченко

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