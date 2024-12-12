Практика судів
  1. Публікації
  2. / У світі

Марк Цукерберг пожертвував 1 мільйон доларів інавгураційному фонду Трампа – CNN

15:21, 12 грудня 2024
Генеральний директор Марк Цукерберг відчайдушно намагається налагодити стосунки з Дональдом Трампом, який раніше звинуватив Meta у цензурі.
Марк Цукерберг пожертвував 1 мільйон доларів інавгураційному фонду Трампа – CNN
Фото: wikimedia.org
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія Meta Марка Цукерберга пожертвувала 1 мільйон доларів інавгураційному фонду новообраного президента США Дональда Трампа, повідомляє CNN.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета» влітку у своїй соцмережі Truth Social Дональд Трамп заявив, що «фальсифікатори виборів» потраплять до в'язниці, якщо його оберуть у листопаді 2024 року. У повідомленні було вказано ім'я генерального директора компанії Meta Марка Цукерберга. «Ми вже знаємо, хто ви. НЕ РОБІТЬ ЦЬОГО! Будьте обережні, ЦУКЕРБАКСИ!», - зазначив тоді Трамп.

Після цього, 12 липня, стало відомо, що Meta оголосила про скасування всіх запроваджених раніше обмежень щодо облікових записів Дональда Трампа у Facebook та Instagram.

У серпні 2024 року Марк Цукерберг заявив, що адміністрація Джо Байдена чинила тиск на Meta, вимагаючи цензури контенту.

Цукерберг також висловив жаль з приводу того, що по суті приховав контент, пов'язаний із висвітленням New York Post інформації про сина президента Хантера Байдена напередодні виборів 2020 року. «З того часу стало ясно, що репортаж не є російською дезінформацією, і, оглядаючись назад, нам не слід знижувати рейтинг цієї історії», - написав він у листі до Судового комітету Палати представників.

27 листопада засновник Facebook Марк Цукерберг здійснив поїздку до Мар-а-Лаго, де зустрівся з новообраним президентом Дональдом Трампом і членами його майбутньої другої адміністрації.

CNN зазначає, що Цукерберг прагне взяти більш активну роль у формуванні технічної політики майбутньої адміністрації, як і деякі інші керівники технологічних гігантів. Це значний розворот у порівнянні з тим, коли Meta заборонила Трампу доступ до своїх платформ у 2021 році.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США Дональд Трамп Марк Цукерберг

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя призначила керівника Служби дисциплінарних інспекторів

Першим керівником в історії Служби дисциплінарних інспекторів став заступник керівника апарату суду Тарас Кузик.

Звільнення Всеволода Князєва залишається в силі – Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення

Велика Палата Верховного Суду залишила без змін рішення ВРП про звільнення Князєва з посади судді Верховного Суду.

Заборона носіння георгієвської стрічки не становить порушення права на свободу вираження поглядів — ЄСПЛ

ЄСПЛ визнав, що Україна не порушила статтю 10 ЄКПЛ, оскільки георгіївська стрічка стала сильним символом, що асоціюється з агресором, і запровадження заборони на її носіння має чітке посилання на драматичні події, що впливають на країну.

Марк Цукерберг пожертвував 1 мільйон доларів інавгураційному фонду Трампа – CNN

Генеральний директор Марк Цукерберг відчайдушно намагається налагодити стосунки з Дональдом Трампом, який раніше звинуватив Meta у цензурі.

Вперше в історії судової влади діючі судді будуть змагатися за вакантні посади з кандидатами на посади суддів

Однак діючі судді ще мають вдало скласти кваліфікаційний іспит.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Момонт
    Галина Момонт
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Ігор Бенедисюк
    Ігор Бенедисюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді