Марк Цукерберг пожертвовал 1 миллион долларов инаугурационному фонду Трампа – CNN

Генеральный директор Марк Цукерберг пытается наладить отношения с Дональдом Трампом, ранее обвинившим Meta в цензуре.

Фото: wikimedia.org

Компания Meta Марка Цукерберга пожертвовала 1 миллион долларов инаугурационному фонду новоизбранного президента США Дональда Трампа, сообщает CNN.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета» летом в своей соцсети Truth Social Дональд Трамп заявил, что «фальсификаторы выборов» попадут в тюрьму, если его изберут в ноябре 2024 года. В сообщении было указано имя генерального директора компании Meta Марка Цукерберга. «Мы уже знаем, кто вы. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! Будьте осторожны, ЦУКЕРБАКСЫ!», - отметил тогда Трамп.

После этого, 12 июля, стало известно, что Meta объявила об отмене всех введенных ранее ограничений по учетным записям Дональда Трампа в Facebook и Instagram.

В августе 2024 года Марк Цукерберг заявил, что администрация Джо Байдена оказывала давление на Meta, требуя цензуры контента.

Цукерберг также выразил сожаление по поводу того, что по сути скрыл контент, связанный с освещением New York Post информации о сыне президента Хантере Байдене накануне выборов 2020 года. «С тех пор стало ясно, что репортаж не является российской дезинформацией, и, оглядываясь назад, нам не следует снижать рейтинг этой истории», – написал он в письме в Судебный комитет Палаты представителей.

27 ноября основатель Facebook Марк Цукерберг совершил поездку в Мар-а-Лаго, где встретился с новоизбранным президентом Дональдом Трампом и членами его будущей второй администрации.

CNN отмечает, что Цукерберг стремится принять более активную роль в формировании технической политики будущей администрации, как и некоторые другие руководители технологических гигантов. Это значительный разворот по сравнению с тем, когда Meta запретила Трампу доступ к своим платформам в 2021 году.

Автор: Наталя Мамченко

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