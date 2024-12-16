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Невиконання податковою вимоги щодо повідомлення платника про початок та місце проведення документальної позапланової невиїзної перевірки є підставою для визнання перевірки незаконною – Верховний Суд

13:17, 16 грудня 2024
Незастосування строку в 30 днів між надсиланням повідомлення і початком перевірки з питань ПДВ не звільняє податкову від обов’язку належного інформування платника про проведення перевірки – Верховний Суд.
Невиконання податковою вимоги щодо повідомлення платника про початок та місце проведення документальної позапланової невиїзної перевірки є підставою для визнання перевірки незаконною – Верховний Суд
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Верховний Суд висловився про дотримання процедури проведення документальної позапланової невиїзної перевірки. Так, незастосування тридцятиденного строку між надсиланням повідомлення і початком перевірки з питань податку на додану вартість не звільняє контролюючий орган від обов’язку належного інформування платника про проведення перевірки. Про це зазначив у постанові від 23 жовтня 2024 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду, розглянувши касаційну скаргу податкової по справі № 380/11112/23 за позовом ФОП до Головного управління ДПС у Львівській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень.

Обставини справи

Платник звернувся до суду з позовом, оскаржуючи правомірність податкових повідомлень-рішень від 12 та 27 квітня 2023 року. Спір виник у зв’язку з проведенням документальної позапланової невиїзної перевірки, яку позивач уважав незаконною, з огляду на порушення процедури її проведення та недотримання строків повідомлення.

На переконання платника, наказ про перевірку і повідомлення було надіслано тільки електронними засобами без його згоди на таку форму доставки, а також за п’ять днів до початку перевірки, що унеможливило своєчасне подання пояснень і документів.

Львівський окружний адміністративний суд рішенням, залишеним без змін постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду, задовольнив позов. Суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що контрольний орган не довів факт належного вручення платнику копії наказу про призначення документальної позапланової невиїзної перевірки та повідомлення про її проведення. Відсутність квитанцій про доставку через електронний кабінет указує на порушення вимог Податкового кодексу України, а також протиправність проведення перевірки та її результатів.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувані судові рішення – без змін.

Як зазначив КАС ВС, для законності проведення документальної позапланової невиїзної перевірки контрольний орган зобов’язаний повідомити платника про її початок та місце проведення, а також вручити копію наказу до початку перевірки. Невиконання цієї вимоги (зокрема, якщо документи не були надіслані через електронний кабінет і це не було підтверджено відповідною квитанцією про доставку) є підставою для визнання перевірки незаконною.

Хоча на перевірки з питань податку на додану вартість не поширюється тридцятиденний строк, установлений для документальних позапланових невиїзних перевірок, контрольний орган зобов’язаний вручити платнику копію наказу та повідомлення до початку перевірки.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховний Суд ПДВ судова практика ФОП ДПС

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Невиконання податковою вимоги щодо повідомлення платника про початок та місце проведення документальної позапланової невиїзної перевірки є підставою для визнання перевірки незаконною – Верховний Суд

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