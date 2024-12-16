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США вимагають видалення TikTok з App Store і Google Play до січня 2025 року

13:18, 16 грудня 2024
Apple і Google повинні видалити TikTok через загрози нацбезпеці.
США вимагають видалення TikTok з App Store і Google Play до січня 2025 року
Фото: iPress.ua
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Голова комітету Палати представників США з питань Китаю звернувся до Google і Apple із вимогою бути готовими видалити TikTok з американських магазинів додатків 19 січня 2025 року. Як повідомляє CNN, законодавці вважають це необхідним кроком для захисту національної безпеки.

Цей запит пов'язаний із законом, що зобов’язує китайську компанію ByteDance продати TikTok у США або зіткнутися з блокуванням. Федеральний апеляційний суд уже підтримав цю ініціативу, а апеляція TikTok до Верховного суду наразі не зупинила дію закону.

19 січня — це дата набуття чинності заборони, лише за день до інавгурації нового президента Дональда Трампа, який також виступав проти TikTok під час своєї передвиборчої кампанії.

За словами законодавців, метою таких дій є захист американських користувачів від можливого впливу китайської комуністичної партії через додаток.

Міністерство юстиції США пояснило, що хоча користувачі, які вже завантажили TikTok, зможуть продовжити його використання, заборона на підтримку додатка поступово зробить його непрацездатним.

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США Apple Google TikTok

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