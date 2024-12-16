Добір на посади суддів місцевих судів — кандидати мають подати документи, які підтверджують володіння державною мовою

Для участі в доборі на посаду судді місцевого суду кандидат має подати до ВККС копію документа, що підтверджує володіння державною мовою.

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів зазначили, що для участі в доборі на посаду судді місцевого суду кандидат має подати до Комісії копію документа, що підтверджує володіння державною мовою.

Відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» особи, які претендують на посаду судді, зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків. Визначення вимог до належного рівня володіння державною мовою здійснює Національна комісія зі стандартів державної мови.

Пунктом 4 рішення Національної комісії зі стандартів державної мови «Про затвердження класифікації рівнів володіння державною мовою та вимог до них» від 24 червня 2021 року № 31 передбачено, що особи, визначені в частинах першій і другій статті 9 Закону, мають володіти державною мовою на рівні вільного володіння першого ступеня (С1) або на рівні вільного володіння другого ступеня (С2).

«З огляду на наведене закликаємо кандидатів на посаду судді заздалегідь вжити заходів для отримання документів, що підтверджують володіння державною мовою відповідного рівня, і вчасно подати їх до Комісії», — наголосили у ВККС.

Нагадаємо, що 11 грудня 2024 року ВККС оголосила добір на 1 800 прогнозованих посад суддів судів першої інстанції.

«Судово-юридична газета» детально повідомляла, які документи необхідно подати для участі у доборі.

Також добір на посади суддів 2024-2025 років стане першим в історії судової влади України, коли його учасники під час конкурсів, які будуть оголошені після формування фінального рейтингу, будуть конкурувати за вакантні посади суддів з діючими суддями, які захочуть перевестися в інші суди.

Додамо, у ВККС розповіли, коли кандидати на посади суддів з числа потенційних учасників добору на 1 800 прогнозованих посад суддів місцевих судів 2024 року складатимуть кваліфікаційний іспит.

Подати заяву для проходження іспиту можна за посиланням.

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