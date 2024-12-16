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Отбор на должности судей местных судов — кандидаты должны подать документы, подтверждающие владение государственным языком

13:54, 16 декабря 2024
Для участия в отборе на должность судьи местного суда кандидат должен предоставить в ВККС копию документа, подтверждающего владение государственным языком.
Отбор на должности судей местных судов — кандидаты должны подать документы, подтверждающие владение государственным языком
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В Высшей квалификационной комиссии судей отметили, что для участия в отборе на должность судьи местного суда кандидат должен предоставить в Комиссию копию документа, подтверждающего владение государственным языком.

В соответствии с Законом Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» лица, претендующие на должность судьи, обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей. Определение требований к надлежащему уровню владения государственным языком осуществляет Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Пунктом 4 решения Национальной комиссии по стандартам государственного языка «Об утверждении классификации уровней владения государственным языком и требований к ним» от 24 июня 2021 г. № 31 предусмотрено, что лица, определенные в частях первой и второй статьи 9 Закона, должны владеть государственным языком на уровне свободного владения первой ступени (С1) или на уровне свободного владения второй ступени (С2).

«Учитывая приведенное, призываем кандидатов на должность судьи заранее принять меры для получения документов, подтверждающих владение государственным языком соответствующего уровня, и вовремя подать их в Комиссию», — подчеркнули в ВККС.

Напомним, что 11 декабря 2024 года ВККС объявила отбор на 1800 прогнозируемых должностей судей судов первой инстанции.

«Судебно-юридическая газета» подробно сообщала, какие документы необходимо предоставить для участия в отборе.

Добавим, в ВККС рассказали, когда кандидаты на должности судей из числа потенциальных участников отбора на 1 800 прогнозируемых должностей судей местных судов 2024 будут сдавать квалификационный экзамен.

Также отбор на должности судей 2024-2025 годов станет первым в истории судебной власти Украины, когда его участники во время конкурсов, которые будут объявлены после формирования финального рейтинга, будут конкурировать за вакантные должности судей с действующими судьями, которые захотят перевестись в другие суды.

Подать заявление на прохождение экзамена можно по ссылке.

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