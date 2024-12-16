США требуют удаления TikTok из App Store и Google Play до января 2025 года

Apple и Google должны удалить TikTok из-за угрозы нацбезопасности.

Фото: iPress.ua

Председатель комитета Палаты представителей США по вопросам Китая обратился к Google и Apple с требованием быть готовыми удалить TikTok из американских магазинов приложений 19 января 2025 года. Как сообщает CNN, законодатели считают это необходимым шагом для защиты национальной безопасности.

Этот запрос связан с законом, обязывающим китайскую компанию ByteDance продать TikTok в США или столкнуться с блокировкой. Федеральный апелляционный суд уже поддержал эту инициативу, а апелляция TikTok в Верховный суд пока не остановила действие закона.

19 января - это дата вступления в силу запрета, всего за день до инаугурации нового президента Дональда Трампа, который также выступал против TikTok во время своей предвыборной кампании.

По словам законодателей, целью таких действий является защита американских пользователей от возможного влияния китайской коммунистической партии через приложение.

Министерство юстиции США пояснило, что хотя пользователи, которые уже загрузили TikTok, смогут продолжить его использование, запрет на поддержку приложения постепенно сделает его неработоспособным.

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