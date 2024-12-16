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Невыполнение налоговой требования по уведомлению плательщика о начале и месте проведения документальной внеплановой невыездной проверки является основанием для признания проверки незаконной – Верховный Суд

13:17, 16 декабря 2024
Неприменение срока в 30 дней между отправкой уведомления и началом проверки по вопросам НДС не освобождает налоговую от обязанности надлежащего информирования плательщика о проведении проверки – Верховный Суд.
Невыполнение налоговой требования по уведомлению плательщика о начале и месте проведения документальной внеплановой невыездной проверки является основанием для признания проверки незаконной – Верховный Суд
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Верховный Суд высказался о соблюдении процедуры проведения документальной внеплановой невыездной проверки. Так, неприменение тридцатидневного срока между отправкой уведомления и началом проверки по вопросам налога на добавленную стоимость не освобождает контролирующий орган от обязанности надлежащего информирования плательщика о проведении проверки. Об этом отметил в постановлении от 23 октября 2024 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда, рассмотрев кассационную жалобу налоговой по делу № 380/11112/23 по иску ФЛП к Главному управлению ГНС во Львовской области о признании противоправными и отмены налоговых уведомлений-решений.

Обставини справи

Платник звернувся до суду з позовом, оскаржуючи правомірність податкових повідомлень-рішень від 12 та 27 квітня 2023 року. Спір виник у зв’язку з проведенням документальної позапланової невиїзної перевірки, яку позивач уважав незаконною, з огляду на порушення процедури її проведення та недотримання строків повідомлення.

На переконання платника, наказ про перевірку і повідомлення було надіслано тільки електронними засобами без його згоди на таку форму доставки, а також за п’ять днів до початку перевірки, що унеможливило своєчасне подання пояснень і документів.

Львівський окружний адміністративний суд рішенням, залишеним без змін постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду, задовольнив позов. Суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що контрольний орган не довів факт належного вручення платнику копії наказу про призначення документальної позапланової невиїзної перевірки та повідомлення про її проведення. Відсутність квитанцій про доставку через електронний кабінет указує на порушення вимог Податкового кодексу України, а також протиправність проведення перевірки та її результатів.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувані судові рішення – без змін.

Як зазначив КАС ВС, для законності проведення документальної позапланової невиїзної перевірки контрольний орган зобов’язаний повідомити платника про її початок та місце проведення, а також вручити копію наказу до початку перевірки. Невиконання цієї вимоги (зокрема, якщо документи не були надіслані через електронний кабінет і це не було підтверджено відповідною квитанцією про доставку) є підставою для визнання перевірки незаконною.

Хоча на перевірки з питань податку на додану вартість не поширюється тридцятиденний строк, установлений для документальних позапланових невиїзних перевірок, контрольний орган зобов’язаний вручити платнику копію наказу та повідомлення до початку перевірки.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховный Суд НДС судебная практика ФЛП ГНС

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