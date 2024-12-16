Гендиректор OpenAI Сэм Альтман пожертвует $1 млн в инаугурационный фонд Дональда Трампа

Генеральный директор OpenAI планирует сделать личное пожертвование в инаугурационный фонд новоизбранного президента Дональда Трампа.

Источник фото: Mike Coppola/Getty Images

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман пожертвует $1 млн из личных средств в инаугурационный фонд Дональда Трампа. Об этом сообщает The Associated Press.

Как отмечается, объявление было сделано через день после того, как Meta, материнская компания Facebook и Instagram заявила, что пожертвовала 1 миллион долларов в этот же фонд. Amazon также заявила, что планирует пожертвовать 1 миллион долларов.

«Президент Трамп приведет нашу страну в эпоху искусственного интеллекта, и я стараюсь поддержать его усилия, направленные на то, чтобы Америка оставалась впереди», – говорится в заявлении Альтмана.

Он также отметил, что его «не очень беспокоит» влияние генерального директора Tesla Илона Маска в новой администрации, с которым Альтман находится в судебном споре.

27 ноября основатель Facebook Марк Цукерберг совершил поездку в Мар-а-Лаго, где встретился с новоизбранным президентом Дональдом Трампом и членами его будущей второй администрации.

CNN отмечает, что Цукерберг стремится принять более активную роль в формировании технической политики будущей администрации, как и некоторые другие руководители технологических гигантов. Это значительный поворот по сравнению с тем, когда Meta запретила Трампу доступ к своим платформам в 2021 году.

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