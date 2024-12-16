Статус учасника бойових дій мають близько мільйона українців, — Мінветеранів

Ще понад 100 тисяч громадян мають статус особи з інвалідністю.

Фото: censor.net

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Близько мільйона українців мають статус учасника бойових дій. Про це заявила міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова.

За її словами, ще понад 100 тисяч громадян мають статус особи з інвалідністю.

«Кількість відома: це близько мільйон осіб, які мають статус учасника бойових дій, і понад 100 тис. - особи, які мають статус особи з інвалідністю», - зазначила Калмикова, передає Еспресо.

Очільниця Мінветеранів додала, що у Стратегії ветеранської політики на період до 2030 року визначені три пріоритети: відновлення людського капіталу й соціальний добробут ветерана, повага й вшанування, а також обороноздатність.

«І зараз, крім цього обласні військові адміністрації розробляють регіональні плани», - вказала Наталія Калмикова.

Зазначимо, що в Україні впроваджується автоматичне надання статусу учасника бойових дій. Після надання статусу УБД, Захисник/Захисниця буде мати можливість згенерувати е-Посвідчення у застосунку Дія.

Додамо, як отримати статус учасника бойових дій.

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