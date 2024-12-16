Денис Шмыгаль заявил о прогрессе Украины в укреплении публичной добродетели, который отметила ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития отметила прогресс Украины в укреплении публичной добродетели, охватывающей 2023-2024 годы. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, оценки отражают значительный прогресс в развитии регуляторной основы и реализации реформ, несмотря на полномасштабную войну.
В частности, Украина достигла значительного прогресса в следующих областях:
«У нас высокие показатели в прозрачности политического финансирования, а также в охвате центральных функций внутреннего контроля и аудита. Также ОЭСР отметила высокий уровень принятия рекомендаций аудита и полный охват внутренним аудитом государственных бюджетных организаций», – отметил Премьер-министр.
Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина — одна из первых стран, не являющихся членом ОЭСР, которая присоединилась к инициативе «Индикаторы публичной добродетели».
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