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Денис Шмыгаль заявил о прогрессе Украины в укреплении публичной добродетели, который отметила ОЭСР

14:48, 16 декабря 2024
Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала оценку для Украины за 2023-2024 годы.
Денис Шмыгаль заявил о прогрессе Украины в укреплении публичной добродетели, который отметила ОЭСР
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Организация экономического сотрудничества и развития отметила прогресс Украины в укреплении публичной добродетели, охватывающей 2023-2024 годы. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, оценки отражают значительный прогресс в развитии регуляторной основы и реализации реформ, несмотря на полномасштабную войну.

В частности, Украина достигла значительного прогресса в следующих областях:

  • Качество стратегической основы: Украина отвечает международным стандартам по антикоррупционным стратегиям с прочной нормативной базой и четкими целями.
  • Прозрачность политического финансирования: Были достигнуты значительные успехи в регулировании и надзоре за политическим финансированием.
  • Внутренний контроль и охват аудитом: комплексные внутренние аудиты и высокий уровень внедрения рекомендаций отражают развитие системы.

«У нас высокие показатели в прозрачности политического финансирования, а также в охвате центральных функций внутреннего контроля и аудита. Также ОЭСР отметила высокий уровень принятия рекомендаций аудита и полный охват внутренним аудитом государственных бюджетных организаций», – отметил Премьер-министр.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина — одна из первых стран, не являющихся членом ОЭСР, которая присоединилась к инициативе «Индикаторы публичной добродетели».

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коррупция реформа Денис Шмыгаль

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