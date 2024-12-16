СБУ заочно объявила подозрение российскому генералу, приказавшему применять химическое оружие против ВСУ

Отмечается, что генерал-лейтенант Игорь Кириллов ответственен за массовое применение оккупантами запрещенного химического оружия против Сил обороны на восточном и южном фронтах Украины.

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Служба безопасности Украины задокументировала военные преступления российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, возглавляющего войска радиационной, химической и биологической защиты РФ. Он несет ответственность за использование запрещенного химического оружия оккупантами против сил обороны Украины на восточном и южном направлениях.

Как сообщает СБУ, по приказу Кириллова с начала войны зафиксировано более 4,8 тысяч случаев применения химических боеприпасов российскими войсками.

Речь идет о боевых гранатах «К-1», оснащенных токсичными веществами раздражающего действия CS и CN. Их применение запрещено Конвенцией от 13 января 1993 г. о запрете создания, производства, использования и уничтожения химического оружия.

Во время полномасштабной агрессии России в медицинские учреждения Украины, включая военные госпитали, было направлено более 2 тысяч военнослужащих сил обороны, пострадавших от различных форм химического отравления.

В основном враг применяет боеприпасы с ядовитыми веществами, сбрасывая их с помощью FPV-дронов на позиции украинских защитников.

Активация гранат с химическим зарядом приводит к поражению слизистых оболочек человека, особенно глаз и дыхательных путей, ядовитыми веществами.

Таким образом, агрессоры пытаются заставить украинских солдат покидать свои укрытия под огнем врага.

По данным следствия, оккупанты применяют опасные химические вещества преимущественно на самых горячих направлениях боевых действий, где пытаются скрыть применение химсредств под плотным артогнем.

Кириллову заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военное преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

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