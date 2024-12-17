У Москві підірвали генерала, начальника військ радіаційного та хімічного захисту РФ

У Росії внаслідок вибуху загинув генерал і його помічник.

Фото: novyny.live

У Москві внаслідок вибуху загинули генерал-лейтенант Ігор Кіріллов та його помічник. Про це повідомили росЗМІ.

Вибух пролунав 17 грудня о 06:11 ранку.

Зазначається, що вибух прогримів біля житлового будинку на Рязанському проспекті, коли чоловіки заходили в під'їзд. Вибуховий пристрій було закладено у самокат, який стояв поряд з будинком.

Внаслідок підриву померли начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кіріллов і його помічник, прізвище та ім’я якого поки не повідомляють.

Нагадаємо, 16 грудня СБУ заочно повідомила про підозру цьому російському генералу. За даними Служби безпеки України, він відповідальний за масове застосування росіянами забороненої хімічної зброї проти Сил оборони на східному та південному напрямках України.

Зокрема, за його наказом з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4,8 тисяч випадків використання ворогом хімічних боєприпасів.

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