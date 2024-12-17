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В Москве подорвали генерала, начальника войск радиационной и химической защиты РФ

09:40, 17 декабря 2024
В России в результате взрыва погиб генерал и его помощник.
В Москве подорвали генерала, начальника войск радиационной и химической защиты РФ
Фото: novyny.live
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В Москве в результате взрыва погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Об этом сообщили росСМИ.

Взрыв раздался 17 декабря в 06:11 утра.

Отмечается, что взрыв прогремел у жилого дома по Рязанскому проспекту, когда мужчины заходили в подъезд. Взрывное устройство было заложено в стоящий рядом с домом самокат.

В результате взрыва скончались начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, фамилию и имя которого пока не сообщают.

Напомним, 16 декабря СБУ заочно сообщила о подозрении этому российскому генералу. По данным Службы безопасности Украины, он ответственен за массовое применение россиянами запрещенного химического оружия против сил обороны на восточном и южном направлениях Украины.

В частности, по его приказу с начала полномасштабной войны зафиксировано более 4,8 тысяч случаев использования врагом химических боеприпасов.

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