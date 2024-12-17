В США 15-летняя ученица христианской школы застрелила учителя и одноклассника и покончила с собой

Девушка также ранила еще шестерых других людей, двое из которых находятся в критическом состоянии.

Фото: Associated Press

В христианской школе Abundant Life города Мэдисон в американском штате Висконсин произошла стрельба, в результате которой погиб учитель и ученик. Стрелком оказалась 15-летняя ученица этого учебного заведения, пишет The Associated Press.

Отмечается, что 15-летняя Наталья Рупноу пришла в школу вовремя и достала пистолет калибра 9 мм примерно через три часа после начала учебного дня. Она застрелила учителя и одноклассника, а также ранила еще шестерых других людей, двое из которых находятся в критическом состоянии.

Потом она выстрелила и в себя — ее нашли еще живой, но она умерла по дороге в больницу. Мотив девочки не известен, как и выбор конкретных людей, в которых она стреляла.

В настоящее время правоохранители разговаривают с отцом девочки, которая начала стрельбу, и другими членами ее семьи, а также обыскивают его дом.

Другие подробности полиция пока не разглашает.

Abundant Life («Жизнь в достатке») – это неконфессиональная христианская школа. Цикл обучения охватывает период от детского сада до старшей школы.

Фото: Associated Press

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