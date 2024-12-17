Дело Трампа о скрытых платежах — суд отказался отменить вердикт присяжных

Судья отбросил аргумент адвокатов Трампа, настаивавших, что дело против Трампа попадает под президентский иммунитет, что освобождает его от ответственности.

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В понедельник, 16 декабря, суд в Нью-Йорке отказался отменить вердикт суда присяжных, признавших Дональда Трампа виновным в уголовном деле о фальсификации отчетности по расходам из избирательного фонда во время его президентской кампании 2016 года, пишет Financial Times.

Судья Хуан Мерчан отклонил аргументы адвокатов Трампа, утверждавших, что решение Верховного Суда о неприкосновенности президента за действия в рамках официальных полномочий освобождает его от ответственности. Адвокаты Трампа утверждали, что решение об иммунитете должно распространяться и на это дело.

Обвинение настаивало, что преступления, инкриминирующие Трампу, были совершены до его избрания президентом.

«Трамп, скорее всего, обжалует это решение и назвал возбужденные против него уголовные дела политически мотивированной охотой на ведьм», – говорится в публикации.

Напомним, суд в Вашингтоне решил возобновить рассмотрение уголовного дела против Дональда Трампа.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд США 1 июля постановил, что Дональд Трамп не может быть привлечен к уголовной ответственности за официальные действия, совершенные как президентом, но может быть привлечен к уголовной ответственности за частные действия.

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