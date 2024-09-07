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В США суд вынесет приговор по одному из дел Дональда Трампа после выборов

08:35, 7 сентября 2024
Суд решил перенести вынесение приговора Дональду Трампу.
В США суд вынесет приговор по одному из дел Дональда Трампа после выборов
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В пятницу, 6 сентября, судья Мангеттена Хуан М. Мерчан решил перенести вынесение приговора экс-президенту США Дональду Трампу по делу о получении денег за молчание. Решение суда будет объявлено уже после президентских выборов в США, пишет Associated Press.

Судья принял решение отложить вынесение приговора Трампу на 26 ноября – тогда пройдет уже три недели после того, как будут отданы последние голоса на президентских выборах.

Судья сообщил, что он принял такое решение, для того «во избежание какой-либо видимости – какой бы необоснованной она ни была – того, что на процесс повлияли или пытаются повлиять президентские выборы, в которых обвиняемый является кандидатом».

«Суд – справедливый, беспристрастный и аполитичный институт», – сказал судья.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

Напомним, суд в Вашингтоне решил возобновить рассмотрение уголовного дела против Дональда Трампа.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд США 1 июля постановил, что Дональд Трамп не может быть привлечен к уголовной ответственности за официальные действия, совершенные как президентом, но может быть привлечен к уголовной ответственности за частные действия. При этом глава ВС США Джон Робертс отметил, что разрешение прокурорам преследовать за действия, предпринятые бывшим президентом, потенциально снизит способность выполнять работу любого президента США.

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