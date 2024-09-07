У США суд винесе вирок по одній зі справ Дональда Трампа після виборів

Суд вирішив перенести винесення вироку Дональду Трампу.

У п’ятницю, 6 вересня, суддя Мангеттену Хуан М. Мерчан вирішив перенести винесення вироку екс-президенту США Дональду Трампу у справі про отримання грошей за мовчання. Рішення суду буде оголошено вже після президентських виборів у США, пише Associated Press.

Суддя ухвалив рішення відкласти винесення вироку Трампу на 26 листопада - тоді пройде вже три тижні після того, як будуть віддані останні голоси на президентських виборах.

Суддя повідомив, що він прийняв таке рішення, для того «щоб уникнути будь-якої видимості - якою б необґрунтованою вона не була - того, що на процес вплинули або намагаються вплинути президентські вибори, в яких обвинувачений є кандидатом».

«Суд - справедливий, неупереджений та аполітичний інститут», - сказав суддя.

Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада.

Нагадаєом, суд у Вашингтоні вирішив відновити розгляд кримінальної справи проти Дональда Трампа.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховний Суд США 1 липня постановив, що Дональд Трамп не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за офіційні дії, вчинені як президентом, але може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за приватні дії. При цьому голова ВС США Джон Робертс зазначив, що дозвіл прокурорам переслідувати за дії, вжиті колишнім президентом, потенційно знизить здатність виконувати роботу будь-якого президента США.

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