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Справа Трампа про приховані платежі — суд відмовився скасувати вердикт присяжних

09:12, 17 грудня 2024
Суддя відкинув аргумент адвокатів Трампа, які наполягали, що справа проти Трампа потрапляє під президентський імунітет, що звільняє його від відповідальності.
Справа Трампа про приховані платежі — суд відмовився скасувати вердикт присяжних
Фото: news10.com
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У понеділок, 16 грудня, суд у Нью-Йорку відмовився скасувати вердикт суду присяжних, які визнали Дональда Трампа винним у кримінальній справі про фальсифікацію звітності щодо витрат із виборчого фонду під час його президентської кампанії 2016 року, пише Financial Times

Суддя Хуан Мерчан відхилив аргументи адвокатів Трампа, які стверджували, що рішення Верховного Суду про недоторканність президента за дії в межах офіційних повноважень звільняє його від відповідальності. Адвокати Трампа стверджували, що рішення про імунітет має поширюватися і на цю справу.

Обвинувачення наполягало, що злочини, які інкримінують Трампу, були скоєні до його обрання президентом.

«Трамп, швидше за все, оскаржить це рішення і назвав порушені проти нього кримінальні справи політично вмотивованим полюванням на відьом», – йдеться в публікації.

Нагадаєом, суд у Вашингтоні вирішив відновити розгляд кримінальної справи проти Дональда Трампа.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховний Суд США 1 липня постановив, що Дональд Трамп не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за офіційні дії, вчинені як президентом, але може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за приватні дії. 

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суд США Дональд Трамп

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