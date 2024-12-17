Практика судів
  1. У світі

У США 15-річна учениця християнської школи застрелила вчителя й однокласника і наклала на себе руки

09:24, 17 грудня 2024
Дівчина також поранила ще шістьох інших людей, двоє з яких перебувають у критичному стані.
У США 15-річна учениця християнської школи застрелила вчителя й однокласника і наклала на себе руки
Фото: Associated Press
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У християнській школі Abundant Life міста Медісон в американському штаті Вісконсин сталася стрілянина, внаслідок якої загинув вчитель та учень. Стрільцем виявилась 15-річна учениця цього навчального закладу, пише The Associated Press.

Зазначається, що 15-річна Наталі Рупноу прийшла до школи вчасно і дістала пістолет калібру 9 мм приблизно через три години після початку навчального дня. Вона застрелила вчителя й однокласника, а також поранила ще шістьох інших людей, двоє з яких перебувають у критичному стані.

Потім вона вистрілила і в саму себе — її знайшли ще живою, але вона померла по дорозі до лікарні. Мотив дівчинки не відомий, як і вибір конкретних людей, у яких вона стріляла.

Наразі правоохоронці розмовляють з батьком дівчинки, що почала стрілянину, та іншими членами її сім'ї, а також обшукує його будинок.

Інші подробиці поліція наразі не розголошує.

Abundant Life («Життя в достатку») — це неконфесійна християнська школа. Цикл навчання охоплює період від дитсадка до старшої школи.

Фото: Associated Press

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США школа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
23-річний студент денної форми, якому ТЦК відмовив у відстрочці, вирішив попросити суд забезпечити позов, щоб його не мобілізували

Чоловік 23 років, якого можуть мобілізувати з огляду на відсутність підписаного закону 11379-д, подав заяву до суду про забезпечення позову – що вирішив суд.

Верховна Рада змінить підстави для відстрочки від мобілізації для доглядачів у рамках реформи МСЕК

Парламент незабаром розгляне законопроект про реформу МСЕК, який передбачає зміни до закону про мобілізацію

Чоловіки 25-60 років з ІІ чи ІІІ групою інвалідності із зазначенням строку повторного огляду зобов'язані будуть пройти його у період з 1 квітня до 1 листопада 2025 року за новим законом

Фінальна редакція законопроекту про реформу МСЕК передбачає, що чоловіки віком від 25 до 60 років, яким була встановлена ІІ або ІІІ група інвалідності із зазначенням строку повторного огляду, зобов'язані будуть з 1 квітня до 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування особи за новими правилами

ЄС підписав контракти на створення альтернативи Starlink для забезпечення зашифрованого високошвидкісного доступу до інтернету

Єврокомісія підписала контракти на розробку системи IRIS-2, яка передаватиме зашифрований високошвидкісний широкосмуговий доступ до інтернету урядам, розвідкам, військовим і віддаленим регіонам.

Підстави для втрати громадянства розширять, а поняття «безперервне проживання на території України» – змінять – Рада розгляне законопроект Президента

Верховна Рада розгляне законопроект Президента про множинне громадянство, зміну значення поняття «безперервне проживання на території України» та підстав втрати громадянства.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео