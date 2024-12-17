У США 15-річна учениця християнської школи застрелила вчителя й однокласника і наклала на себе руки

Дівчина також поранила ще шістьох інших людей, двоє з яких перебувають у критичному стані.

Фото: Associated Press

У християнській школі Abundant Life міста Медісон в американському штаті Вісконсин сталася стрілянина, внаслідок якої загинув вчитель та учень. Стрільцем виявилась 15-річна учениця цього навчального закладу, пише The Associated Press.

Зазначається, що 15-річна Наталі Рупноу прийшла до школи вчасно і дістала пістолет калібру 9 мм приблизно через три години після початку навчального дня. Вона застрелила вчителя й однокласника, а також поранила ще шістьох інших людей, двоє з яких перебувають у критичному стані.

Потім вона вистрілила і в саму себе — її знайшли ще живою, але вона померла по дорозі до лікарні. Мотив дівчинки не відомий, як і вибір конкретних людей, у яких вона стріляла.

Наразі правоохоронці розмовляють з батьком дівчинки, що почала стрілянину, та іншими членами її сім'ї, а також обшукує його будинок.

Інші подробиці поліція наразі не розголошує.

Abundant Life («Життя в достатку») — це неконфесійна християнська школа. Цикл навчання охоплює період від дитсадка до старшої школи.

Фото: Associated Press

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