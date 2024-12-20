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Кабмин утвердил порядок согласования предложений по максимальным порогам объема капитальных инвестиций

21:06, 20 декабря 2024
Принятый порядок регулирует процесс ежегодного согласования Министерством финансов предложений органов управления или общего собрания по максимально допустимым объемам капитальных инвестиций государственных предприятий.
Кабмин утвердил порядок согласования предложений по максимальным порогам объема капитальных инвестиций
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Кабинет Министров с целью имплементации норм Закона Украины от 22.02.2024 № 3587-ІХ принял решение, упорядочивающее процесс согласования максимальных порогов объема капитальных инвестиций отдельных субъектов государственного сектора экономики на период военного времени.

Принятое решение направлено на повышение эффективности работы государственных предприятий и предотвращение возникновения фискальных рисков, связанных с их инвестиционной деятельностью на период военного времени.

Утвержденный порядок определяет организационные основы ежегодного согласования Министерством финансов предложений органа управления/общего собрания относительно максимальных порогов объема капитальных инвестиций государственных предприятий, являющихся субъектами естественных монополий и предприятий, генерирующих чистую прибыль более 50 миллионов гривен.

Порядком определяются:

-Критерии проведения оценки предложений, подлежащих согласованию.

-Модель оценки этих предложений и механизм принятия решений по согласованию.

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Кабинет Министров Украины

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