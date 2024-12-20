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Кабмін затвердив порядок погодження пропозицій щодо максимальних порогів обсягу капітальних інвестицій

21:06, 20 грудня 2024
Прийнятий порядок регулює процес щорічного погодження Міністерством фінансів пропозицій органів управління чи загальних зборів стосовно максимально допустимих обсягів капітальних інвестицій державних підприємств.
Кабмін затвердив порядок погодження пропозицій щодо максимальних порогів обсягу капітальних інвестицій
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Кабінет Міністрів з метою імплементації норм Закону України від 22.02.2024 № 3587-ІХ ухвалив рішення, що впорядковує процес погодження максимальних порогів обсягу капітальних інвестицій окремих суб’єктів господарювання державного сектору економіки на період воєнного часу.

Ухвалене рішення спрямоване на підвищення ефективності роботи державних підприємств та запобігання виникнення фіскальних ризиків, пов’язаних з їх інвестиційною діяльністю на період воєнного часу.

Затверджений порядок визначає організаційні засади щорічного погодження Міністерством фінансів пропозицій органу управління/загальних зборів щодо максимальних порогів обсягу капітальних інвестицій державних підприємств, які є суб’єктами природних монополій та підприємств, які генерують чистий прибуток понад 50 мільйонів гривень.

Порядком визначаються:

- Критерії проведення оцінки пропозицій, що підлягають погодженню.

- Модель оцінки цих пропозицій та механізм прийняття рішень щодо погодження.

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Кабінет Міністрів України

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