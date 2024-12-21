На Полтавщине землю лицея незаконно обрабатывало фермерское хозяйство

Хозяйство и лицей заключили договор о совместной обработке земли, что, по сути, представляло собой скрытый договор аренды.

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В Полтавской области фермерское хозяйство обязали вернуть местному лицею, а учебное заведение принять 2 земельных участка путем подписания акта приемки-передачи. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Речь идет о более чем 29 га стоимостью более 900 тыс. грн.

Основанием для предъявления иска стало заключение между хозяйством и лицеем договора о совместной обработке земли, что, по сути, представляло собой скрытый договор аренды.

Учебное заведение фактически передало земельные участки в пользование фермерскому хозяйству. То есть вопреки законодательству стороны заключили мнимую сделку.

Иск прокуратуры удовлетворил Хозяйственный суд Полтавской области. После вступления судебного решения в законную силу прокуратура будет принимать меры по его реальному выполнению.

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