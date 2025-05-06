Реестр военнослужащих с их персональными данными все же будет создан – законопроект рассмотрят после вето Президента

Комитет по нацбезопасности рассмотрел предложения Владимира Зеленского к законопроекту о создании Реестра военнослужащих с их персональными данными и автоматической передаче в Минобороны данных о пригодности военнообязанных к службе.

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Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности обсудил и планирует вынести на рассмотрение депутатов законопроект 12066 о создании Реестра военнослужащих с их персональными данными и о создании цифровой ВЛК, при которой данные о пригодности к военной службе автоматически будут передаваться в Минобороны.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада в декабре 2024 года приняла закон о создании Единого государственного реестра военнослужащих, где будут данные о членах их семей и оцифрованное изображение лица. Также туда планировали внести данные о сотрудниках СБУ и украинской разведки (законопроект 12066).

Однако Президент Владимир Зеленский наложил вето на этот закон №4155-IX. В частности, вопросы возникли по поводу внесения данных о СБУ и разведке.

В Комитете нацбезопасности сообщили, что провели рабочее совещание по подготовке к рассмотрению Верховной Радой законопроекта 12066 и учету предложений Президента Украины. В совещании приняли участие представители Минобороны, МВД, Генштаба ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки и прочие.

«Предложения, подготовленные Министерством обороны Украины, поддержаны всеми участниками, включая представителей разведывательных органов. Если кратко – вернулись к формулировкам первого чтения, и этот Закон будет касаться только Вооруженных Сил Украины и не будет касаться разведывательных органов», – отметили в Комитете.

Следующим этапом будет рассмотрение в Комитете, а затем – в сессионном зале.

Напомним, что законодатели предлагают включить в набор реестровых данных следующую информацию о военнослужащих ВСУ:

оцифрованное изображение лица;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер (документа);

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре;

семейное положение и сведения о членах семьи;

сведения о выданных военно-учетных документах (при наличии);

статус военнослужащего;

уникальный электронный идентификатор.

Кроме того, закон предусматривает создание «цифровой ВЛК», что позволит автоматически передавать данные медицинских осмотров в Реестр военнообязанных «Оберег».

Так, в статье 24-2 Основ законодательства об охране здоровья, в случае вступления закона в силу, будет предусмотрено исключение из действующего сейчас запрета на передачу медицинских данных о пациентах. Медицинские данные смогут передаваться в Реестр военнообязанных.

«Во время информационного взаимодействия, предусмотренного этой частью, доступ к медицинской информации о пациенте не допускается, кроме случая получения в порядке электронного информационного взаимодействия Министерством обороны Украины информации о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности лиц к выполнению воинской обязанности, для внесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с целью обеспечения национальной безопасности и обороны», – говорится в изменениях.

Как объяснила заместитель министра обороны Катерина Черногоренко, это означает, что в дальнейшем после прохождения медосмотра в гражданском медицинском учреждении заключения врачей будут храниться в цифровом виде с подписями ответственных лиц.

После того как военнообязанный пройдет ежегодный скрининг в своем медучреждении, эти данные будут фиксироваться цифровой подписью семейного врача и сохраняться в ЕСОЗ.

Автор: Наталя Мамченко

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