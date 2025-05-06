Реєстр військовослужбовців з їх персональними даними все ж буде створено – законопроект розглянуть після вето Президента

Комітет з нацбезпеки розглянув пропозиції Володимира Зеленського до законопроекту про створення Реєстру військовослужбовців з їх персональними даними та автоматичну передачу до Міноборони даних про придатність військовозобов’язаних до служби.

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Парламентський комітет з питань національної безпеки обговорив і планує винести на розгляд депутатів законопроект 12066 про створення Реєстру військовослужбовців з їх персональними даними та щодо створення цифрової ВЛК, коли дані про придатність до військової служби автоматично потраплятимуть до Міноборони.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада у грудні 2024 року прийняла закон про створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців, де будуть дані про членів їх родин та відцифрований образ обличчя. Також туди планували внести дані про посадовців СБУ та української розвідки (законопроект 12066).

Однак Президент Володимир Зеленський ветував цей закон №4155-IX. Зокрема, питання виникли до внесення даних щодо СБУ та розвідки.

У Комітеті нацбезпеки повідомили, що провели робочу нараду щодо підготовки до розгляду Верховною Радою законопроекту 12066 та врахування пропозицій Президента України. У нараді взяли участь представники МОУ, МВС, ГШ ЗСУ, СБУ, СЗРУ та інші.

«Пропозиції підготовлені Міністерством оборони України підтримані всіма учасниками, в тому числі представниками розвідувальних органів. Якщо коротко, повернулись до формулювань першого читання і цей Закон матиме стосунок тільки до Збройних Сил України та не стосуватиметься розвідорганів», зазначили у Комітеті.

На черзі – розгляд в Комітеті, а потім в сесійній залі.

Нагадаємо, що законодавці пропонують до набору реєстрових даних включити таку інформацію про військовослужбовців ЗСУ:

відцифрований образ обличчя;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

сімейний стан та відомості про членів сім’ї;

відомості про видані військово-облікові документи (за наявності);

статус військовослужбовця

унікальний електронний ідентифікатор.

Крім того, це закон передбачає створення «цифрової ВЛК», що дозволить автоматично передавати дані медичних оглядів до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг».

Так, у статті 24-2 Основ законодавства про охорону здоров’я у разі вступу в силу закону буде передбачено виключення із нині діючої заборони передачі медичних даних про пацієнтів. Медичні дані зможуть передавати до Реєстру військовозобов’язаних.

«Під час інформаційної взаємодії, передбаченої цією частиною, доступ до медичної інформації щодо пацієнта не допускається, крім випадку отримання у порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерством оборони України інформації про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності осіб до виконання військового обов’язку для внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з метою забезпечення національної безпеки та оборони» - зазначено у змінах.

Як пояснила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, це означає, що у подальшому після проходження медогляду у цивільному медичному закладі висновки лікарів будуть зберігатись у цифровій формі з підписами відповідальних осіб.

Після того, як військовозобов'язаний зробить щорічний скринінг у своєму медичному закладі, ці дані фіксуватимуться цифровим підписом сімейного лікаря та зберігатимуться в ЕСОЗ.

Автор: Наталя Мамченко

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