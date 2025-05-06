Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Реєстр військовослужбовців з їх персональними даними все ж буде створено – законопроект розглянуть після вето Президента

13:15, 6 травня 2025
Комітет з нацбезпеки розглянув пропозиції Володимира Зеленського до законопроекту про створення Реєстру військовослужбовців з їх персональними даними та автоматичну передачу до Міноборони даних про придатність військовозобов’язаних до служби.
Реєстр військовослужбовців з їх персональними даними все ж буде створено – законопроект розглянуть після вето Президента
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Парламентський комітет з питань національної безпеки обговорив і планує винести на розгляд депутатів законопроект 12066 про створення Реєстру військовослужбовців з їх персональними даними та щодо створення цифрової ВЛК, коли дані про придатність до військової служби автоматично потраплятимуть до Міноборони.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада у грудні 2024 року прийняла закон про створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців, де будуть дані про членів їх родин та відцифрований образ обличчя. Також туди планували внести дані про посадовців СБУ та української розвідки (законопроект 12066).

Однак Президент Володимир Зеленський ветував цей закон №4155-IX. Зокрема, питання виникли до внесення даних щодо СБУ та розвідки.

У Комітеті нацбезпеки повідомили, що провели робочу нараду щодо підготовки до розгляду Верховною Радою законопроекту 12066 та врахування пропозицій Президента України. У нараді взяли участь представники МОУ, МВС, ГШ ЗСУ, СБУ, СЗРУ та інші.

«Пропозиції підготовлені Міністерством оборони України підтримані всіма учасниками, в тому числі представниками розвідувальних органів. Якщо коротко, повернулись до формулювань першого читання і цей Закон матиме стосунок тільки до Збройних Сил України та не стосуватиметься розвідорганів», зазначили у Комітеті.

На черзі – розгляд в Комітеті, а потім в сесійній залі.

Нагадаємо, що законодавці пропонують до набору реєстрових даних включити таку інформацію про військовослужбовців ЗСУ:

  • відцифрований образ обличчя;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер;
  • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
  • сімейний стан та відомості про членів сім’ї;
  • відомості про видані військово-облікові документи (за наявності);
  • статус військовослужбовця
  • унікальний електронний ідентифікатор.

Крім того, це закон передбачає створення «цифрової ВЛК», що дозволить автоматично передавати дані медичних оглядів до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг».

Так, у статті 24-2 Основ законодавства про охорону здоров’я у разі вступу в силу закону буде передбачено виключення із нині діючої заборони передачі медичних даних про пацієнтів. Медичні дані зможуть передавати до Реєстру військовозобов’язаних.

«Під час інформаційної взаємодії, передбаченої цією частиною, доступ до медичної інформації щодо пацієнта не допускається, крім випадку отримання у порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерством оборони України інформації про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності осіб до виконання військового обов’язку для внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з метою забезпечення національної безпеки та оборони» - зазначено у змінах.

Як пояснила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, це означає, що у подальшому після проходження медогляду у цивільному медичному закладі висновки лікарів будуть зберігатись у цифровій формі з підписами відповідальних осіб.

Після того, як військовозобов'язаний зробить щорічний скринінг у своєму медичному закладі, ці дані фіксуватимуться цифровим підписом сімейного лікаря та зберігатимуться в ЕСОЗ.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

законопроект нацбезпека військовослужбовці Володимир Зеленський Міноборони

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Реєстр військовослужбовців з їх персональними даними все ж буде створено – законопроект розглянуть після вето Президента

Комітет з нацбезпеки розглянув пропозиції Володимира Зеленського до законопроекту про створення Реєстру військовослужбовців з їх персональними даними та автоматичну передачу до Міноборони даних про придатність військовозобов’язаних до служби.

Данило Гетманцев спростував, що податки підвищать після завершення воєнного стану

«Я неодноразово говорив про не підвищення податків ані зараз, ані потім» – заявив Данило Гетманцев.

Після провалу Мерца на голосуванні за канцлера Німеччини другий тур відклали – що далі

Другий тур голосування може відбутися 9 травня – FAZ.

Друга стадія конкурсу до загальних апеляційних судів відбудеться у 2027 році

У другий стадії конкурсу візьмуть участь кандидати, які залишаться без рекомендацій для призначення в апеляційні суди.

Мала Щурка на Малу Шурку, Тисалово на Тисолово – депутати ініціювали зміну назв населених пунктів

Олена Шуляк та колеги пропонують перейменувати низку сіл та селищ.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олеся Алтухова
    Олеся Алтухова
    суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області