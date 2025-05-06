На данный момент общее количество доступных рапортов составляет 31.

Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

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Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в приложении Армия+ добавили еще пять рапортов.

Среди них:

справка об участии в боевых действиях

выписка из приказа

выписка из послужного списка

отпуск по уходу за ребенком (до 3 лет)

возвращение из отпуска, командировки или лечения.

«Эти запросы мы регулярно получали от самих военнослужащих. Теперь все доступно онлайн — без бумажной волокиты, за несколько минут.

В каждом цифровом рапорте — инфосправка с пояснениями относительно необходимых документов. Общее количество доступных рапортов — уже 31», — заявил Умеров.

Раніше в приложении Армия+ запустили опрос о военных госпиталях.

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