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В приложении Армия+ добавили еще пять рапортов

13:12, 6 мая 2025
На данный момент общее количество доступных рапортов составляет 31.
В приложении Армия+ добавили еще пять рапортов
Фото: facebook.com/rustemumerov.ua
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Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в приложении Армия+ добавили еще пять рапортов.

Среди них:

  • справка об участии в боевых действиях
  • выписка из приказа
  • выписка из послужного списка
  • отпуск по уходу за ребенком (до 3 лет)
  • возвращение из отпуска, командировки или лечения.

«Эти запросы мы регулярно получали от самих военнослужащих. Теперь все доступно онлайн — без бумажной волокиты, за несколько минут.

В каждом цифровом рапорте — инфосправка с пояснениями относительно необходимых документов. Общее количество доступных рапортов — уже 31», — заявил Умеров.

Раніше в приложении Армия+ запустили опрос о военных госпиталях.

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Минобороны Рустем Умеров Армия+

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