Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в приложении Армия+ добавили еще пять рапортов.
Среди них:
«Эти запросы мы регулярно получали от самих военнослужащих. Теперь все доступно онлайн — без бумажной волокиты, за несколько минут.
В каждом цифровом рапорте — инфосправка с пояснениями относительно необходимых документов. Общее количество доступных рапортов — уже 31», — заявил Умеров.
Раніше в приложении Армия+ запустили опрос о военных госпиталях.
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