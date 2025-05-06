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США обложили пошлинами экспорт ЕС на 380 миллиардов евро, несмотря на заявления о заморозке — еврокомиссар

13:09, 6 мая 2025
Еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что США планируют расширить пошлины против ЕС.
США обложили пошлинами экспорт ЕС на 380 миллиардов евро, несмотря на заявления о заморозке — еврокомиссар
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США, несмотря на заявления о заморозке, уже обложили действующими пошлинами 70% экспорта ЕС в эту страну на общую сумму в €380 млрд в год, причем Вашингтон готовится их расширить на 97% евроэкспорта. Об этом заявил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.

"США временно снизили свои универсальные пошлины против ЕС с 20% до 10%. Однако тарифы США в размере от 10% до 25% все еще покрывают европейский экспорт объемом в €380 млрд, что составляет 70% от всего экспорта ЕС в США", - сказал Шефчович.

Он также предупредил, что США планируют расширить пошлины против ЕС, проводя сразу шесть антидемпинговых расследований в отношении товаров из Европы, в том числе по фармацевтике, полупроводникам и редкоземельным минералам.

Если все эти расследования завершатся введением пошлин, то Вашингтон обложит пошлинами 97% экспорта ЕС, сказал еврокомиссар. 

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США ЕС Еврокомиссия

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