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США обклали митом експорт ЄС на 380 мільярдів євро, незважаючи на заяви про заморожування — єврокомісар

13:09, 6 травня 2025
Єврокомісар з торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович заявив, що США планують розширити мита проти ЄС.
США обклали митом експорт ЄС на 380 мільярдів євро, незважаючи на заяви про заморожування — єврокомісар
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США, незважаючи на заяви про заморожування, вже обклали митом, що діє, 70% експорту ЄС до цієї країни на загальну суму в €380 млрд на рік, причому Вашингтон готується їх розширити на 97% євроекспорту. Про це заявив єврокомісар з торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович, виступаючи на сесії Європарламенту у Страсбурзі.

"США тимчасово знизили свої універсальні мита проти ЄС з 20% до 10%. Однак тарифи США у розмірі від 10% до 25% все ще покривають європейський експорт обсягом €380 млрд, що становить 70% від усього експорту ЄС до США", - сказав Шефчович.

Він також попередив, що США планують розширити мита проти ЄС, проводячи одразу шість антидемпінгових розслідувань щодо товарів з Європи, у тому числі з фармацевтики, напівпровідників та рідкісноземельних мінералів.

Якщо всі ці розслідування завершаться введенням мит, Вашингтон обкладе митом 97% експорту ЄС, сказав єврокомісар.

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США ЄС Єврокомісія

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