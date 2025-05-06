У НАЗК пояснили, як врегулювати конфлікт інтересів посадовцям органів виконавчої влади

Якщо у керівника такого органу виникає реальний або потенційний конфлікт інтересів, він зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня письмово повідомити про це.

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Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало, що в Україні діють спеціальні законодавчі механізми запобігання та врегулювання конфлікту інтересів для різних категорій посадовців: від керівників центральних органів виконавчої влади до депутатів місцевих рад. Ці правила покликані забезпечити баланс між ефективним управлінням та недопущенням зловживань владою.

Як керівникам центральних органів виконавчої влади діяти у разі конфлікту інтересів

Правила врегулювання конфлікту інтересів для керівників центральних органів виконавчої влади визначені в ст. 19 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади».

Якщо у керівника такого органу виникає реальний або потенційний конфлікт інтересів, він зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня письмово повідомити про це:

міністра, який спрямовує та координує діяльність цього органу;

або Кабінет Міністрів України — якщо йдеться про керівника органу зі спеціальним статусом.

Після отримання такого повідомлення міністр або Кабінет Міністрів України (залежно від ситуації) ухвалюють рішення щодо того, які саме заходи потрібно вжити для врегулювання конфлікту інтересів, і контролюють реалізацію цих заходів. Детальніше — за посиланням.

Як місцеві ради врегульовують конфлікт інтересів під час засідань

Особливості врегулювання конфлікту інтересів у голів, заступників голів обласних, районних, міських рад, міських, сільських, селищних голів, секретарів міських, сільських, селищних рад, а також у депутатів цих рад регламентується законами, які регулюють статус відповідних осіб та засади організації відповідних органів (ст. 35-1 Закону України “Про запобігання корупції”).

Під час їхньої участі у засіданнях відповідних рад порядок врегулювання конфлікту інтересів передбачає ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Якщо у посадовця виник конфлікт інтересів під час засідання ради, він зобов’язаний публічно повідомити про конфлікт інтересів — до початку розгляду питання. Ця інформація вноситься до протоколу засідання. При тому службовець не бере участі у підготовці, обговоренні та голосуванні з цього питання.

Однак, якщо через неучасть таких осіб сесія ради стане неповноважною, вони можуть взяти участь у голосуванні, але лише після публічного оголошення про конфлікт інтересів під час засідання.

Рішення щодо нормативних чи інших актів ухвалюються на пленарному засіданні ради після обговорення більшістю депутатів від її загального складу. При встановленні результатів голосування до загального складу сільської, селищної, міської ради включається сільський, селищний, міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Закон України “Про місцеве самоврядування” не передбачає конкретного порядку фіксації участі чи неучасті осіб з конфліктом інтересів. Ці моменти мають бути прописані у регламентах місцевих рад. Повідомлення про конфлікт інтересів має відбутися до розгляду питання, яке стосується приватного інтересу особи.

Схожий порядок діє і при виникненні конфлікту інтересів посадової особи під час засідань колегіальних органів місцевих рад.

Дотримання антикорупційних вимог при виконанні службових та представницьких повноважень одноосібно

Відповідно до положень ст. 28 Закону України “Про запобігання корупції” голови районних і обласних рад, їхні заступники, міські, сільські та селищні голови, секретарі рад і депутати місцевих рад повинні дотримуватися вимог антикорупційного законодавства щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів й при виконанні інших службових або представницьких повноважень

Народні обранці мають право направляти депутатські звернення до органів влади, підприємств, установ, організацій — але лише з питань, які стосуються їхньої депутатської діяльності.

Депутат місцевої ради має право надсилати депутатське звернення до місцевої влади, посадовців, керівників правоохоронних і контролюючих органів, підприємств і установ (незалежно від форми власності), які знаходяться на території ради. Звернення має стосуватися виключно питань його депутатської діяльності.

Депутатам забороняється використовувати свої повноваження для звернень з особистих питань або щодо питань, де є їхній приватний інтерес.

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