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Верховний Суд та ЮНІСЕФ об’єднують зусилля для посилення захисту прав дітей в Україні

15:03, 6 травня 2025
Сторони домовились спільно впроваджувати дитинозорієнтоване правосуддя та адаптувати судові процеси до потреб наймолодших.
Верховний Суд та ЮНІСЕФ об’єднують зусилля для посилення захисту прав дітей в Україні
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Верховний Суд України та Представництво ЮНІСЕФ підписали Меморандум про взаєморозуміння з метою посилення захисту прав дітей та розвитку правосуддя, дружнього до дитини, відповідно до стандартів Європейського Союзу, ООН та інших міжнародних норм.

Меморандум передбачає консолідацію зусиль у сфері адаптації кримінальних, цивільних та інших судових процесів до потреб дітей. Пріоритетом у цій співпраці є забезпечення врахування найкращих інтересів дитини як ключового чинника при ухваленні рішень у судовій системі.

Під час зустрічі Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко підкреслив, що в умовах війни, коли діти є особливо вразливою категорією населення, важливість додаткового захисту зростає в рази. Він відзначив, що співпраця з ЮНІСЕФ є ключовою для вирішення широкого кола питань у цій сфері.

Кравченко також акцентував на позитивних змінах у національному законодавстві щодо захисту прав дітей, зокрема через впровадження спеціалізації в судах для розгляду відповідних справ. Він запевнив, що Верховний Суд залишатиметься активним учасником усіх ініціатив, спрямованих на впровадження дитинозорієнтованого правосуддя.

Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде наголосив, що підписання Меморандуму відкриває нову фазу партнерства, яка підвищить ефективність взаємодії. За його словами, підтримка дитиноцентричних реформ, включно з наближенням соціального сектору до сектору юстиції, є одним з головних пріоритетів діяльності ЮНІСЕФ в Україні.

Окрему увагу сторони приділили розвитку альтернативних методів вирішення сімейних спорів, зокрема впровадженню медіації, яка сприятиме мирним і справедливим рішенням в інтересах дітей.

У Верховному Суді підкреслили, що підписання Меморандуму — це важливий крок до побудови ефективної, гуманної системи правосуддя для дітей в Україні.

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