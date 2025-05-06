Верховный Суд и ЮНИСЕФ объединяют усилия для усиления защиты прав детей в Украине

Стороны договорились совместно внедрять ориентированное на ребенка правосудие и адаптировать судебные процессы к потребностям самых юных.

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Верховный Суд Украины и Представительство ЮНИСЕФ подписали Меморандум о взаимопонимании с целью усиления защиты прав детей и развития правосудия, дружественного к ребёнку, в соответствии со стандартами Европейского Союза, ООН и другими международными нормами.

Меморандум предусматривает консолидацию усилий в сфере адаптации уголовных, гражданских и других судебных процессов к потребностям детей. Приоритетом в этом сотрудничестве является обеспечение учёта наилучших интересов ребёнка как ключевого фактора при принятии решений в судебной системе.

Во время встречи председатель Верховного Суда Станислав Кравченко подчеркнул, что в условиях войны, когда дети являются особенно уязвимой категорией населения, важность дополнительной защиты значительно возрастает. Он отметил, что сотрудничество с ЮНИСЕФ является ключевым для решения широкого круга вопросов в этой сфере.

Кравченко также акцентировал внимание на позитивных изменениях в национальном законодательстве по защите прав детей, в частности благодаря внедрению специализации в судах по рассмотрению соответствующей категории дел. Он заверил, что Верховный Суд останется активным участником всех инициатив, направленных на внедрение ориентированного на ребёнка правосудия.

Глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мунир Мамедзаде отметил, что подписание Меморандума открывает новую фазу партнёрства, которая повысит эффективность взаимодействия. По его словам, поддержка реформа, ориентированных на интересы детей, включая сближение социального и юридического секторов, является одним из главных приоритетов деятельности ЮНИСЕФ в Украине.

Отдельное внимание стороны уделили развитию альтернативных методов разрешения семейных споров, в частности внедрению медиации, которая будет способствовать мирным и справедливым решениям в интересах детей.

Во Верховном Суде подчеркнули, что подписание Меморандума — это важный шаг к построению эффективной, гуманной системы правосудия для детей в Украине.

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