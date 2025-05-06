Куклы Барби стали новой жертвой тарифов Трампа

В США куклы Barbie могут подорожать из-за пошлин на импорт из Китая.

Фото: EPA

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Американский производитель игрушек Mattel, известный благодаря куклам Barbie, планирует повысить цены на свои товары в США из-за новых пошлин на импорт из Китая, пишет Politico.

Компания также отменила свои финансовые прогнозы на 2025 год, обвинив в этом «изменяющийся тарифный ландшафт США», который делает «трудным прогнозирование потребительских расходов».

Отмечается, что около 40% своих игрушек Mattel производит в Китае, на который администрация Трампа наложила пошлины.

5 мая производитель игрушек сообщил, что перенесет часть своего производства из Китая, стремясь диверсифицировать цепочку поставок и пережить тарифный шторм, одновременно «предпринимая ценовые меры на американском рынке», где это необходимо.

Опрос, проведенный в прошлом месяце среди 400 американских производителей игрушек Торговой ассоциацией игрушек (Toy Association), показал, что почти половина из них считает, что пошлины Трампа приведут к их банкротству.

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